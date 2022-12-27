К госдолгу Украины прибавилось еще более 4 млрд гривен: почему так происходит

По словам главы комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева, основная причина роста государственного долга в ноябре — внешние заимствования на финансирование дефицита бюджета.

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Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 ноября 2022 составил 3 929,73 млрд грн или $107,46 млрд. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Отмечается, что в последний месяц осени сумма долга в гривневом эквиваленте увеличилась на 158,70 млрд гривен, а в долларовом — на $4,34 млрд. С начала 2022 года долг вырос на 47,1% в гривнах (на 1 257,67 млрд грн) и на 9,7% (9,51 млрд) в долларах.

По словам главы комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева, основная причина роста государственного долга в ноябре — внешние заимствования на финансирование дефицита бюджета. В частности, 2/3 прироста госдолга за последний отчетный месяц приходится на льготные долгосрочные ссуды ЕС (главным образом 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи).

Чиновник также отметил: в конце ноября отношение государственного долга к ВВП составляло 83,1% (если за базу сравнения брать последний правительственный прогноз ВВП на 2022 год — 4728 млрд грн). Для сравнения, к концу 2021 года это соотношение составляло 48,9% ВВП.

Напомним, в августе 2022 года стало известно, что правительству удалось договориться с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу до 2024 года. Согласие на реструктуризацию долга дали держатели около 75% иностранных облигаций Украины стоимостью около 20 млрд долларов. Соответствующее решение вступило в силу 11 августа.

Еще Фокус разбирался, зачем правительство Украины просило кредиторов сделать паузу в вопросе выплаты долга по еврооблигациям. Также эксперты рассказали Фокусу, чем украинский кризис 2022 года отличается от предыдущих.