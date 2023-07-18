Банк у Києві співпрацював з онлайн-казино: "відмили" майже 5 млрд грн під час війни

Відомо, за рік після початку повномасштабної війни з Росією, "бізнесмени" встигли "відмити" майже п'ять мільярдів гривень, одержаних тіньовим гральним бізнесом

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У Києві під час війни діяла незаконна схема легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. Як повідомляє пресцентр Служби безпеки України, схемою користувалися власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.

Зазначається, що за рік після початку повномасштабної війни з Росією, "бізнесмени" встигли "відмити" майже п'ять мільярдів гривень, одержаних тіньовим гральним бізнесом.

Слідчі кажуть, що схема діяла завдяки 20 підконтрольним фірмам, які відкрили рахунки у вказаному банку. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. У призначенні платежу вказували оплату вигаданих товарів та послуг. Після кожного такого поповнення організатори схеми отримували відсотки. Готівку ж їм видавали афілійовані фірми.

Як повідомляє СБУ, три високопосадовці банку, серед яких і співвласниця фінансової установи, отримали підозру за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

"Наразі розв'язується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину", — додають в СБУ.

При цьому правоохоронці не вказують назву фінансової установи, але зазначають, що у березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову. До речі, саме на початку весни рішенням правління НБУ до категорії неплатоспроможних потрапив АТ "Айбокс Банк". Причина: банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. Тоді ж, як писали ЗМІ, відбулися обшуки в офісах фінустанови.

Нагадаємо, на початку липня співробітники СБУ затримали кіберзлочинців, які нібито крали гроші українців із банківських рахунків. Злодіями виявилися хакери з Києва, які незаконно переказували гроші з рахунків людей на свої.

При цьому в СБУ переконані, що злочинці діяли не самі — у них були спільники у різних банках. Завдяки їм вони дізнавалися особисту інформацію людей, які відкривали депозитні рахунки.