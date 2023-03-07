Поповнення у списку банкрутів: "Айбокс Банк" визнали неплатоспроможним

Правління НБУ сьогодні вирішило внести АТ і АТ "Айбокс Банк" до категорії неплатоспроможних, оскільки банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів.

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"Айбокс Банк" у вівторок, 7 березня 2023 року втратив банківську ліцензію, а тому буде ліквідований. Про це йдеться на сайті Національного банку України.

"Частка фінустанови склала 0,1% від активів платоспроможних банків, тому виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектора України", — зазначили у НБУ.

У Нацбанку пояснюють, що рішення було ухвалене через систематичні порушення "Айбокс Банком" вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового ураження.

Наприклад, банк неправильно перевіряв клієнтів, які працюють у сфері послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру. Також у фінустанови були проблеми з розробкою та впровадженням внутрішніх документів щодо фінансового моніторингу та оцінки ризиків.

Крім того, за останні два роки НБУ через порушення вже штрафував банк, двічі зупиняв окремі види його операцій, усунув посадових осіб та двічі виносив письмове попередження.

За даними Нацбанку, акціонерами "Айбокс Банку" є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Олена Шевцова, яка має 24,98% акцій.

Як працюватимуть термінали IBOX

Тим часом Monobank закликали своїх клієнтів поповнювати карти іншими способами, оскільки зараз це неможливо робити за допомогою терміналів IBOX.

[ + – ] Monobank закликали своїх клієнтів поповнювати картки іншими способами Фото: Monobank

"У зв'язку з відкликанням ліцензії АТ "Айбокс Банк" компанія ТОВ "Металей" (оператор мережі терміналів IBOX) тимчасово не приймає поповнення на наші картки. Компанії потрібен час для укладання нової угоди з іншим банком-партнером (замість "АЙБОКС БАНК") для прийому платежів", — сказано у повідомленні фінустанови.

Нагадаємо, 8 лютого правління НБУ вирішило внести АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Причина — поганий фінансовий стан фінустанови.

Також Фокус повідомляв, що у червні 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам Мегабанку за договорами банківського вкладу, за якими закінчився термін дії станом на кінець дня 2 червня 2022 року (тобто дня, що передує дню початку виведення банку з ринку), та за договорами банківського рахунку.