Пополнение в списке банкротов: "Айбокс Банк" признали неплатежеспособным

Правление НБУ сегодня решило внести АО и АО "Айбокс Банк" в категорию неплатежеспособных, поскольку банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов.

Related video

"Айбокс Банк" во вторник, 7 марта 2023 года лишился банковской лицензии, а потому будет ликвидирован. Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.

"Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины", – отметили в НБУ.

В Нацбанке объясняют, что решение было принято из-за систематических нарушений "Айбокс Банком" требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения.

Например, банк неправильно проверял клиентов, которые работают в сфере услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру. Также у финучреждения были проблемы с разработкой и внедрением внутренних документов по финансовому мониторингу и оценке рисков.

Кроме того, за последние два года НБУ из-за нарушений уже штрафовал банк, дважды останавливал отдельные виды его операций, отстранял должностных лиц и дважды выносил письменное предупреждение.

По данным Нацбанка, акционерами "Айбокс Банка" являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова, у которой есть 24,98% акций.

Как будут работать терминалы IBOX

Тем временем в Monobank призвали своих клиентов пополнять карты другими способами, поскольку сейчас это невозможно делать с помощью терминалов IBOX.

[ + – ] Monobank призвали своих клиентов пополнять карты другими способами Фото: Monobank

"В связи с отзывом лицензии АО "Айбокс Банк", компания ООО "Металей" (оператор сети терминалов IBOX) временно не принимает пополнение на наши карты. Компании требуется время для заключения нового соглашения с другим банком-партнером (вместо "АЙБОКС БАНК") для приема платежей", — сказано в сообщении финучреждения.

Напомним, 8 февраля правление НБУ решило внести АО "Банк Січ" в категорию неплатежеспособных. Причина – плохое финансовое состояние финучреждение.

Также Фокус сообщал, что в июне 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплату гарантированного возмещения вкладчикам Мегабанка по договорам банковского вклада, по которым истек срок действия по состоянию на конец дня 2 июня 2022 (т.е. дня, предшествующего дню начала вывода банка с рынка), и по договорам банковского счета.