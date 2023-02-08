Еще один банкрот: банк "Форвард" признали неплатежеспособным

Правление НБУ сегодня приняло решение об отнесении АО "Банк Січ" к категории неплатежеспособных. Причина – плохое финансовое состояние финучреждение.

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Банк "Форвард" 8 февраля был признан неплатежеспособным. Это значит, что в банке будет работать временная администрация – финансовое учреждение переходит в управление Фонда гарантирования вкладов физлиц. В Нацбанке сообщают, что причина отнесения банка к категории неплатежеспособных – существенное и необратимое ухудшение финансового состояния банка при отсутствии действенных мер по его улучшению.

Отмечается, что банк "Форвард" считался проблемным еще с 24 ноября 2022 года, поскольку доходы банка падали и появились риски уменьшения его регулятивного капитала и нарушения нормативов.

С тех пор положение банка только ухудшалось, падение капитала продолжилось и перспектив его улучшения не было никаких.

"Поскольку доля Форвард Банка составляла всего 0,1% от активов платежеспособных банков, это никак не отразится на стабильности банковского сектора Украины", — отмечают в НБУ.

Все вкладчики банка могут вернуть свои деньги через Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам по состоянию на 21 января 2023 года составляет 1 535,6 млн грн.

По данным Нацбанка, конечным бенефициарным собственником АО "БАНК ФОРВАРД" является гражданин РФ Рустам Тарико. Указом Президента Украины в октябре 2022 г. введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым к россиянину были применены персональные санкции.

Ранее Фокус писал, что правление Нацбанка приняло решение отозвать лицензию и ликвидировать банк "Січ".

Также Фокус сообщал, что в июне 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплату гарантированного возмещения вкладчикам Мегабанка по договорам банковского вклада, по которым истек срок действия по состоянию на конец дня 2 июня 2022 (т.е. дня, предшествующего дню начала вывода банка с рынка), и по договорам банковского счета.