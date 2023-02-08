Ще один банкрут: банк "Форвард" визнали неплатоспроможним

Правління НБУ сьогодні ухвалило рішення про віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Причина — поганий фінансовий стан фінустанови.

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Банк "Форвард" 8 лютого визнано неплатоспроможним. Це означає, що в банку працюватиме тимчасова адміністрація — фінансова установа переходить до управління Фонду гарантування вкладів фізосіб. У Нацбанку повідомляють, що причина віднесення банку до категорії неплатоспроможних — суттєве та незворотне погіршення фінансового стану банку за відсутності дієвих заходів щодо його покращення.

Зазначається, що банк "Форвард" вважався проблемним ще з 24 листопада 2022 року, оскільки доходи банку падали, і з'явилися ризики зменшення його регулятивного капіталу та порушення нормативів.

Із того часу становище банку тільки погіршувалося, падіння капіталу продовжилося, і перспектив його поліпшення не було.

"Оскільки частка "Форвард Банку" становила лише 0,1% від активів платоспроможних банків, це ніяк не позначиться на стабільності банківського сектору України", — зазначають у НБУ.

Всі вкладники банку можуть повернути гроші через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам станом на 21 січня 2023 року становить 1535,6 млн грн.

За даними Нацбанку, кінцевим бенефіціарним власником АТ "БАНК ФОРВАРД" є громадянин РФ Рустам Таріко. Указом Президента України в жовтні 2022 р. введено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони України, яким щодо росіянина було застосовано персональні санкції.

Раніше Фокус писав, що правління Нацбанку ухвалило рішення відкликати ліцензію та ліквідувати банк "Січ".

Також Фокус повідомляв, що в червні 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам "Мегабанку" за договорами банківського вкладу, за якими закінчився термін дії станом на кінець дня 2 червня 2022 року (тобто дня, що передує дню початку виведення банку з ринку), та за договорами банківського рахунку.