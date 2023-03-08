Співробітники СБУ прийшли з обшуками в офіси "Айбокс Банк", — ЗМІ (фото)

Слідчі дії, за інформацією журналістів, проводять у межах розслідування можливої участі банку у відмиванні грошей грального бізнесу.

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Правоохоронці з представниками Нацбанку проводять обшуки в офісах IBOX Bank. Про це 8 березня інформує агентство УНІАН.

За даними журналістів, обшуки в офісах IBOX Bank проводять співробітники Служби безпеки, Нацбанку та Бюро економічної безпеки.

ЗМІ стверджують, що слідчі дії проходять у межах розслідування можливої участі банку у відмиванні коштів, отриманих від грального бізнесу. Саме через це, за словами журналістів, 7 березня Нацбанк позбавив IBOX Bank ліцензії.

На момент публікації матеріалу пресслужби СБУ та БЕБ офіційно не коментували проведення обшуків в офісах банку.

[ + – ] СБУ з обшуками в "Айбокс Банку"

Нагадаємо, вчора, 7 березня, Правління НБУ вирішило внести АТ "Айбокс Банк" до категорії неплатоспроможних, оскільки банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів.

У Нацбанку пояснюють, що рішення було ухвалене через систематичні порушення "Айбокс Банком" вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансування тероризму та поширення зброї масового ураження.

Нагадаємо, 8 лютого правління НБУ вирішило внести АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Причина — поганий фінансовий стан фінустанови.

Також Фокус повідомляв, що в червні 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам "Мегабанку" за договорами банківського вкладу, за якими закінчився термін дії станом на кінець дня 2 червня 2022 року (тобто дня, що передує дню початку виведення банку з ринку), та за договорами банківського рахунку.