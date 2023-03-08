Сотрудники СБУ пришли с обысками в офисы "Айбокс Банк", — СМИ (фото)

Следственные действия, по информации журналистов, проводятся в рамках расследования возможного участия банка в отмывании денег игорного бизнеса.

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Правоохранители с представителями Нацбанка проводят обыски в офисах IBOX Bank. Об этом 8 марта информирует агентство УНИАН".

По данным журналистов, обыски в офисах IBOX Bank проводят сотрудники Службы безопасности, Нацбанка и Бюро экономической безопасности.

СМИ утверждают, что следственные действия проходят в рамках расследования возможного участия банка в отмывании денежных средств, полученных от игорного бизнеса. Именно по этой причине, по словам журналистов, 7 марта Нацбанк лишил IBOX Bank лицензии.

На момент публикации материала пресс-службы СБУ и БЭБ официально не комментировали проведение обысков в офисах банка.

[ + – ] СБУ с обысками в "Айбокс Банк"

Напомним, вчера, 7 марта, Правление НБУ решило внести АО и АО "Айбокс Банк" в категорию неплатежеспособных, поскольку банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов.

В Нацбанке объясняют, что решение было принято из-за систематических нарушений "Айбокс Банком" требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения.

Напомним, 8 февраля правление НБУ решило внести АО "Банк Січ" в категорию неплатежеспособных. Причина – плохое финансовое состояние финучреждение.

Также Фокус сообщал, что в июне 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплату гарантированного возмещения вкладчикам Мегабанка по договорам банковского вклада, по которым истек срок действия по состоянию на конец дня 2 июня 2022 (т.е. дня, предшествующего дню начала вывода банка с рынка), и по договорам банковского счета.