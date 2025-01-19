Зеленський запровадив нові санкції РНБО: у списку Бойко, Шуфрич, Крюкова та Мураєв

Під нові санкції потрапили 18 громадян України та РФ, серед яких журналісти, колишні посадовці та політики. Їх буде позбавлено державних нагород і запроваджено економічні обмеження.

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Український президент Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій. Про це йдеться у тексті указу глави держави, оприлюдненому на офіційному сайті.

"Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. А також ми продовжуємо позбавляти державних нагород – на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні", — заявив Зеленський.

За словами глави держави, наразі готуються нові санкційні рішення, які будуть оголошені незабаром.

Хто потрапив під нові обмеження: подробиці

Відповідно до додатка в указі Глави держави №38/2025, санкції були запроваджені проти чинних народних депутатів Юрія Бойка та Нестора Шуфрича. Їх буде позбавлено державних нагород, а також запроваджено спеціальні економічні обмеження та блокування.

Санкції проти Нестора Шуфрича (фото: скріншот)

Санкції проти Юрія Бойка (фото: скріншот)

Нові санкції РНБО: екснардепи

Також під нові обмеження потрапили колишні народні депутати України Євгеній Мураєв і Петро Симоненко.

Санкції проти Євгенія Мураєва (фото: скріншот)

Санкцїі проти Петра Симоненка (фото: скріншот)

Санкції РНБО проти Крюкової

Під запроваджені санкції також потрапила журналістка та заступниця головного редактора видання "Страна.Ua" Світлана Крюкова. Окрім вищевказаних обмежень, рішення РНБО передбачає блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів/сервісів, розміщених на доменах та субдоменах, які належать виданню.

Санкцїі проти Світлани Крюкової (фото: скріншот)

Під нові обмеження потрапили російські артисти та виконавці Ілля Рєзнік, Вадим Писарєв, Василь Герелло та Юрій Башмет, а також українська хормейстерка Ружена Рубльова. В списку санкцій також вказані імена російського політика і шахіста Сергія Карякіна, бізнесмена Костянтина Григоришина та інших.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський запровадив санкції проти влади Грузії. Зеленський закликав світову спільноту більш принципово реагувати на події, які відбуваються в Грузії, оскільки "непринциповість" може закінчитися втратою країни на десятиліття.

Згодом стало відомо, що команда Трампа готує план нафтових санкцій проти РФ. один із підходів, які розглядає Трамп, передбачає послаблення щодо санкціонованих російських виробників нафти, якщо нова адміністрація Білого дому вважатиме, що розв'язання війни в Україні вже близько.