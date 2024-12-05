Здає країну Путіну: Зеленський запровадив санкції проти влади Грузії

Зеленський закликав світову спільноту більш принципово реагувати на події, які відбуваються в Грузії, оскільки "непринциповість" може закінчитися втратою країни на десятиліття.

Президент України Володимир Зеленский запровадив санкції проти влади Грузії, зокрема, проти тих, хто "здає Грузію Путіну". Про це український лідер повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну. Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи. Ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само – діяти принципово", — сказав український президент.

Він додав, що не можна втратити нікого в цьому регіоні: ані Грузію, ані Молдову, ані Україну, і що треба захищатися проти Москви.

Нагадаємо, що 4 грудня у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що влада Грузії, розганяючи мирні протести, штовхає свою державу на очевидну залежність від Росії.