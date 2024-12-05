Сдает страну Путину: Зеленский ввел санкции против властей Грузии

Зеленский призвал мировое сообщество более принципиально реагировать на события, которые происходят в Грузии, поскольку "ненпринципиальность" может закончиться потерей страны на десятилетия.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, в частности, против тех, кто "сдает Грузию Путину". Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину. Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше — потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы. Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же — действовать принципиально", — сказал украинский президент.

Он добавил, что нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину, и что надо защищаться против Москвы.

Напомним, что 4 декабря в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии, разгоняя мирные протесты, толкают свое государство на очевидную зависимость от России.