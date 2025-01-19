Зеленский ввел новые санкции СНБО: в списке Бойко, Шуфрич, Крюкова и Мураев

Под новые санкции попали 18 граждан Украины и РФ, среди которых журналисты, бывшие чиновники и политики. Они будут лишены государственных наград и введены экономические ограничения.

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении в действие решения СНБО о введении санкций. Об этом говорится в тексте указа главы государства, обнародованном на официальном сайте.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. А также мы продолжаем лишать государственных наград — звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине", — заявил Зеленский.

По словам главы государства, сейчас готовятся новые санкционные решения, которые будут объявлены вскоре.

Кто попал под новые ограничения: подробности

Согласно приложению в указе Главы государства №38/2025, санкции были введены против действующих народных депутатов Юрия Бойко и Нестора Шуфрича. Они будут лишены государственных наград, а также введены специальные экономические ограничения и блокировки.

Санкции против Нестора Шуфрича (фото: скриншот)

Санкции против Юрия Бойко (фото: скриншот)

Новые санкции СНБО: экс-нардепы

Также под новые ограничения попали бывшие народные депутаты Украины Евгений Мураев и Петр Симоненко.

Санкции против Евгения Мураева (фото: скриншот)

Санкции против Петра Симоненко (фото: скриншот)

Санкции СНБО против Крюковой

Под введенные санкции также попала журналистка и заместитель главного редактора издания "Страна.Ua" Светлана Крюкова. Кроме вышеуказанных ограничений, решение СНБО предусматривает блокирование интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсам/сервисам, размещенным на доменах и субдоменах, принадлежащих изданию.

Санкции против Светланы Крюковой (фото: скриншот)

Под новые ограничения попали российские артисты и исполнители Илья Резник, Вадим Писарев, Василий Герелло и Юрий Башмет, а также украинский хормейстер Ружена Рублева. В санкционном списке также указаны имена российского политика и шахматиста Сергея Карякина, бизнесмена Константина Григоришина и других.

РанееФокус сообщал, что Зеленский ввел санкции против властей Грузии. Зеленский призвал мировое сообщество более принципиально реагировать на события, которые происходят в Грузии, поскольку "непринципиальность" может закончиться потерей страны на десятилетия.

Впоследствии стало известно, что команда Трампа готовит план нефтяных санкций против РФ. один из подходов, которые рассматривает Трамп, предусматривает ослабление в отношении санкционированных российских производителей нефти, если новая администрация Белого дома посчитает, что развязывание войны в Украине уже близко.