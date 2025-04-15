Американский шантаж Банковой: могут ли США наложить санкции на окружение Зеленского

По информации Ярослава Железняка, США может ввести персональные санкции против Андрея Ермака и других влиятельных фигур из окружения Владимира Зеленского, чтобы заставить Украину подписать соглашение о полезных ископаемых. Фокус выяснил, действительно ли Вашингтон готов надавить на Киев таким радикальным способом.

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Народный депутат Ярослав Железняк, ссылаясь на собственные источники, заявил, что после напряженной встречи между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, администрация США рассматривала возможность введения санкций против приближенных к украинскому президенту лиц.

По словам Железняка, санкции должны были стать инструментом давления на украинскую власть с целью подписания соглашения о полезных ископаемых. Он отметил, что существовали два списка потенциальных лиц для санкций. Первый список включал 17 человек, среди которых — руководитель Офиса президента Андрей Ермак, бывший помощник президента Сергей Шефир, бизнес-партнеры Артем Колюбаев и Тимур Миндич. Второй, более широкий список, насчитывал 279 человек, включая министров, руководство Офиса президента, ключевых членов фракции "Слуга народа", бизнес-партнеров Зеленского и его коллег по студии "Квартал 95".

Опрошенные Фокусом политические эксперты разделились во мнениях — действительно ли США могли бы наложить персональные санкции на представителей украинской власти, и что из этого бы вышло в дальнейшем.

Санкции против Андрея Ермака: пойдет ли на это США

По словам политолога Владимира Фесенко, все эти сообщения о якобы возможных санкциях США против окружения Владимира Зеленского, происходят исключительно из украинских источников. Никакого подтверждения от американских СМИ или официальных лиц пока нет. Ни от политических структур, ни даже в виде утечек информации в таких изданиях, как Politico, Reuters, Bloomberg — хотя именно эти медиа обычно используются для "прокачки" тем, которые Вашингтон хочет сделать публичными.

"То есть, если бы у США действительно была такая цель — давить или готовить какие-то решения, мы бы это увидели в западном информпространстве. А сейчас имеем только рассылки среди украинских политиков и медиа. Что это за "рассылка"? Американцы не делают рассылки для наших журналистов. Это выглядит странно. И если это действительно инициатива США, то почему все происходит кулуарно? Опять же, предыдущие случаи санкций, как против Дубинского в 2021 году, были публичными и без предупреждений", — говорит Фокусу Фесенко.

Политолог теоретически, предполагает, что это может быть своеобразная форма давления — мол: "согласитесь на наши условия, иначе будут санкции". Но в контексте Дональда Трампа возможно все, его администрация иногда принимает решения, которые не соответствуют никаким классическим нормам ни американской, ни международной политики.

"Да, какие-то предупреждения или утечки могли быть, не исключаю. Но давайте реально оценивать ситуацию. Если санкции действительно рассматриваются в отношении Ермака или других украинских чиновников — это будет удар по двусторонним отношениям с США. Это, по сути, означает их замораживание. А значит — о каком ресурсном соглашении тогда можно будет говорить?

Эффект от таких действий был бы прямо противоположный ожидаемому. Американцы это, похоже, понимают. Давить можно, но когда давление становится чрезмерным, результат — обратный. Поэтому я отношусь к этой информации крайне скептически. Вероятно, кто-то запускает ее как инструмент влияния на Ермака или для политического давления внутри страны. Возможно, чтобы заставить согласиться на что-то, имея за спиной "страшилку" о санкциях", — считает Фесенко.

Но в реальности США имеют другие, значительно более эффективные рычаги влияния — например, приостановление военной помощи или разведданных. По словам политолога, это — настоящий инструмент давления, а не персональные санкции, которые в случае введения будут иметь лишь одно последствие — окончательное прекращение партнерства между Украиной и США. А значит — и остановка мирных переговоров.

"Потому что с кем тогда США будут вести переговоры? Если они накладывают санкции на ключевых представителей украинской власти — то это уже не переговоры, это капитуляция. И еще раз — если санкции введут, особенно против "де-факто второго лица в государстве", как Ермак, то ни о каких компромиссах с украинской стороны в вопросах, таких как ресурсное соглашение, уже не будет идти речь", — продолжает эксперт.

Фесенко убежден: эта тема слишком "украинская", запущенная изнутри. И, скорее всего, имеет под собой предвыборную цель.

США введет санкции против Украины: почему это может произойти

Политолог Олег Постернак считает, что теоретически, возможность введения санкций существует. Особенно учитывая эксцентричное поведение администрации Трампа.

"Вспомните хотя бы, как в предыдущие годы никто не мог представить ликвидацию USAID, но это произошло — и очень быстро. Новая команда Трампа умеет действовать неожиданно. Проблема в другом: между Банковой и Белым домом не существует стабильных, системных отношений. Нет людей, которые могли бы сглаживать или балансировать поведение американской администрации в отношении Украины. Политика США — непоследовательная, противоречивая, похожая на синусоиду: то поддержка, то пауза, то давление. Это означает, что и у Зеленского, и у Ермака нет никаких надежных контактов или точек опоры в новом Белом доме. Нет лояльных к Украине людей в близком окружении Трампа. Кто у нас есть? Кэллог? Он не имеет реального влияния. Возможно, Марко Рубио? Но его не видно в этих процессах. Зато всеми переговорами — по Ирану, Израилю, ХАМАСу, Украине и России — занимается Стив Уиткофф. Не Госсекретарь. Не Рубио. А именно Уиткофф. Итак, в ближайшем кругу Трампа — никакой "страховки" для Украины", — говорит Фокусу Постернак.

Поэтому, по мнению политолога, вполне вероятно, что США могут ввести персональные санкции против украинских чиновников — по аналогии со "списком Магнитского" или другими примерами, когда такие санкции серьезно влияли на политическое и финансовое положение фигурантов.

"Это действительно может выглядеть как шантаж. Но для США — это просто инструмент внешней политики. Они великая держава, и их "величие" проявляется тогда, когда давление направлено на Киев. Но вот давить на Москву они не спешат. Почему? Потому что хотят стратегически сотрудничать с Россией.

Америке нужна Россия как нейтральная сторона в конфликтах с Ираном и Китаем. И ради этого США готовы вынудить Киев к компромиссам с Москвой. Я в этом уверен. Пока Виткофф ведет одновременные переговоры и с Ираном, и с Москвой, не заметить, что карты складываются в одну глобальную игру — невозможно", — говорит Постернак.

Напомним, спецпредставитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф объяснил, что говорил в Российской Федерации не о перемирии или прекращении огня, а о достижении длительного мира. Возможна сделка, которая касается пяти регионов Украины и пятой статьи НАТО.

Также Фокус писал, что 12 апреля на официальном сайте президента Украины был опубликован указ о введении в действие новых санкций Совета национальной безопасности и обороны против бывшего первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, экс-главы Администрации президента Андрея Клюева, владельца сети "Эльдорадо" Виктора Полищука и совладелицы "Айбокс Банка" Алены Шевцовой.