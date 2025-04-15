"Угода стосується так званих п'яти територій": Віткофф розповів про умови миру з РФ (відео)

Спецпредставник Білого дому за питань Близького Сходу Стів Віткофф пояснив, що говорив у Російській Федерації не про перемир'я чи припинення вогню, а про досягнення тривалого миру. Можлива угода, яка стосується п'яти регіонів України й п'ятої статті НАТО, сказав посадовець в ефірі Fox News.

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15 квітня медіа Fox News запросило у прямий ефір Віткоффа, щоб він розповів про підсумки зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним та про можливість миру.

Віткофф заявив, що мав з Путіним "дуже змістовну зустріч" і вони змогли дійти до "остаточного рішення". При цьому він зауважив, що ідеться не про припинення вогню на російсько-українській війні, а про "тривалий мир", якого хочуть у Кремлі. Посадовець підтвердив, що можливе укладання угоди, в яку увійдуть "нестандартні речі". Крім того, Віткофф не заперечив, що ідеться про "бізнес Путіна з США та Європою".

"Ця мирна угода стосується так званих п’яти територій, але вона значно ширша. Вона включає протоколи безпеки, питання щодо НАТО — чи буде воно, чи не буде, чи діє стаття 5 НАТО. Тобто там дуже багато деталей", — сказав він.

Також представник Білого дому згадав про відносини між Україною та РФ. Віткофф визнав, що є серйозні проблеми, але наголосив, що світ очікують великі зміни.

"Це складна ситуація, коріння якої — у серйозних проблемах між двома країнами. І я думаю, ми можемо бути на порозі чогось справді важливого для всього світу", — пролунало в ефірі Fox News.

Віткофф підсумував, що США матимуть бізнес-контакти з РФ і це стане гарантією спокою. Про які саме "дуже перспективні проєкти" ідеться, посадовець не уточнив.

"Я вірю, що є можливість переформатувати відносини між Росією і США через дуже перспективні комерційні проєкти, які можуть принести справжню стабільність у регіон. Партнерства приносять стабільність", — заявив представник президента США.

Перемир'я в Україні — деталі

Зазначимо, 11 квітня Стів Віткофф відвідав Санкт-Петербург та поговорив з президентом РФ Володимиром Путіним щодо можливого перемир'я в Україні. Розмова тривала 4-5 годин та, як заявив спецпредставник Білого дому, була продуктивною. У розмові з медіа, яка відбулась після спілкування з очільником Кремля, Віткофф заявив про можливість віддати РФ "чотири території" України, які навіть не зміг не перелічити. Тим часом 27 лютого видання Bloomberg повідомило, що американські та російські чиновники зацікавлені у спільній роботі в Арктиці.

Водночас 14 квітня росЗМІ "РИА Новости" опублікувало нову заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Зі слів топчиновника Кремля, питання завершення війни дуже складне і потребує тривалого обговорення усіх проблемних питань. Лавров не анонсував ніякої угоди щодо перемир'я, припинення вогню, досягнення миру тощо.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп висловився щодо удару росіян по Сумах, внаслідок якого загинуло 35 українців. При цьому 12 квітня глава Білого дому підписав рішення щодо санкцій проти РФ.