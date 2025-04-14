Після сутички з Трампом: Білий дім готував санкції США проти оточення Зеленського, — нардеп (відео)

Адміністрація президента США Дональда Трампа планувала запровадити санкції проти вищих чиновників України й близьких до Офісу президента людей, щоб примусити українську владу до підписання угоди про корисні копалини, говорить депутат Верховної Ради Ярослав Железняк із посиланням на власні джерела.

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Про це нардеп від партії "Голос" розповів у відео, опублікованому на його YouTube-каналі 13 квітня.

Нардеп Ярослав Железняк прокоментував чутки про списки санкцій США для оточення Зеленського. На відео з 1:35.

Железняк навів інформацію з розсилки для підписників видання "Лівий берег", в якій ішлося, що одним із методів тиску на українську владу для підписання угоди про корисні копалини є санкції до оточення Зеленського. Начебто існують два санкційні списки. У першому є 17 осіб, зокрема керівник офісу президента Андрій Єрмак, колишній помічник президента Сергій Шефір, кінопродюсер і бізнес-партнер Єрмака Артем Колюбаєв, бізнесмен та продюсер Тимур Міндіч і також бізнес-партнери й інші близькі до самого Зеленського люди, переповідає депутат вміст розсилки.

"Двох останніх традиційно називають гаманцями Офісу президента та "смотрящими" за будівельною галуззю та енергетикою, я так розумію, це мова йде про Кулєбаєва і Мініча", — сказав Ярослав Железняк.

Другий наведений у розсилці список, за словами депутата, значно ширший і нараховує 279 осіб. До нього нібито додали всіх міністрів, керівний склад Офісу президента, ключових членів фракції "Слуга народу", бізнес-партнерів Зеленського і його колег по студії "Квартал 95".

"Що цікаво, в обох списках відсутній голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, тож на Банковій припускають, що він цілком міг бути причетним до укладання згаданих списків, зважаючи на те, що парламентський очільник слуг уже тривалий час конфліктує з керівником Офісу президента, підозра небезпідставна. Також під підозрою ОП лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, ніби саме він міг підказати американцям такий інструмент тиску після, як Володимир Зеленський запровадив санкції проти нього самого", — процитував Железняк текст розсилки видання.

Санкції США проти Офісу президента: деталі від нардепа

Ярослав Железняк зазначив, що чутки про санкції є небезпідставними, і найбільше вони активізувалися перед виступом Трампа в Конгресі США, за кілька хвилин до якого Володимир Зеленський опублікував допис, який "так чи інакше сприйнявся як вибачення перед Трампом" за суперечку в Овальному кабінеті під час зустрічі президентів 28 лютого.

"За день до цього декілька моїх джерел у фінансових колах говорили, що йде активний аналіз щодо того, що робити і як платити зарплати певним заступникам ОП чи міністрам, якщо вони підпадуть під санкції США", — сказав парламентар.

Він зазначив, що санкції Сполучених Штатів діляться на 2 типи: фінансові та ширші санкції від Державного департаменту США, які включають переміщення, обмеження для родичів тощо. На думку Железняка, у випадку санкцій як інструментів тиску для підписання мінеральної угоди ідеться, імовірніше, про перший варіант.

"Згідно з моєю інформацією від декількох джерел, так, справді такий варіант санкцій готувався щонайменше до цього поста як відповідь на цю позицію Зеленського і його оточення під час сварки в Овальному кабінеті", — розповів депутат.

Щодо другого списку на 279 осіб нардеп зазначив, що не володіє інформацією, якій можна було б довіряти.

Нагадаємо, 12 квітня на офіційному сайті президента України було опубліковано указ про введення в дію нових санкцій Ради національної безпеки і оборони проти колишнього першого віцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова, ексглави Адміністрації президента Андрія Клюєва, власника мережі "Ельдорадо" Віктора Поліщука та ️співвласниці "Айбокс Банку" Альони Шевцової.

Указом, опублікованим 11 квітня, Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти політолога Вадима Карасьова, ексведучого каналу NewsOne Олександра Шелеста і військкорів з Росії.