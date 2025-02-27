Україна виграє час: Зеленський не підпише угоду зі США про копалини без гарантій безпеки, — ЗМІ

Журналісти зазначають, що попередня рамкова угода є "розпливчастою" та теоретичною, а її узгодження дозволило Україні "відійти від прірви" та виграти час.

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Президент України Володимир Зеленський не має наміру підписувати угоду зі США про корисні копалини, яка буде наступною після схваленої Кабінетом міністрів рамкової угоди, якщо до неї не внесуть ширші гарантії безпеки, пише The Economist із посиланням на джерела в уряді.

Подальший договір прояснить питання контролю та конкретизує гарантії безпеки, які Зеленський від початку вимагав як компенсацію за українські мінеральні ресурси, зазначають журналісти. У рамковій угоді, за словами авторів матеріалу, згадано лише "захист спільних інвестицій", а в преамбулі документа згадується "архітектура … угод" і "підтримка… отримання гарантій безпеки".

Знайоме з переговорами джерело в уряді говорить, що президент України не підписуватиме наступну, доповнену угоду зі США, якщо в ній не буде ширших гарантій безпеки. До того ж якщо рамкова угода не потребує ратифікації в парламенті, її повний варіант обов'язково повинна буде ратифікувати Верховна Рада України.

За словами журналістів, Україна вправно встояла після двох тижнів посиленого тиску від адміністрації президента США Дональда Трампа. Рамкова угода лишається "розпливчастою" та теоретичною, бо реальний обсяг мінеральних ресурсів України невідомий, значна їх частина лежить глибоко під землею або в надто низькій концентрації, що робить видобуток нерентабельним, та близько 40% копалин знаходиться на окупованій Росією території. Автори статті вважають, що узгодження рамкового документа дало Україні можливість "відійти від краю прірви" та виграти час.

Угода зі США про корисні копалини: деталі

ЗМІ оприлюднили текст угоди зі США щодо корисних копалин 26 лютого. В ній прописано створення спільного Інвестиційного фонду відбудови, до якого Україна буде зобов'язана вносити 50% усіх надходжень від видобутку, а також згадуються гарантії безпеки.

Володимир Зеленський під час пресконференції 26 лютого також сказав журналістам, що до рамкової угоди зі США додано речення про гарантії безпеки та її кінцевий варіант "не робить українців боржниками". Він зазначив, що під час візиту до Вашингтона хоче з'ясувати, чи будуть США продовжувати надавати Україні військову допомогу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ввечері 26 лютого повідомив, що Кабмін схвалив угоду зі США про використання корисних копалин і зазначив, що в тексті немає "боргу" України та несправедливого пункту про інвестиції, за яким за кожен долар нової допомоги Україна мала б віддавати два.

Водночас журналісти The New York Times писали, що в затвердженій рамковій угоді гарантії безпеки згадуються побіжно та "розпливчасто". Також видання звернуло увагу на формулювання щодо "відсотка власності та ступеню контролю", які отримають Сполучені Штати. В угоді зазначено, що вони будуть максимальні, дозволені американським законодавством.

Президент США Дональд Трамп ввечері 26 лютого заявив, що Володимир Зеленський відвідає Вашингтон 28 лютого, щоб підписати угоду щодо корисних копалин.