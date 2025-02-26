"Головне — ми не боржники": основні заяви Зеленського про угоду зі США (відео)

Український лідер зазначає, що до угоди додано речення про гарантії безпеки. Під час візиту до Вашингтону, який може відбутися 28 лютого, він хоче з'ясувати, чи надаватимуть Штати військову допомогу Україні.

Related video

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що останній варіант угоди зі США про корисні копалини не зробить українців "боржниками". Крім того, він сказав, що чекає на зустріч із президентом США Дональдом Трампом для обговорення документа та хоче отримати чітку відповідь, чи надаватиме Вашингтон військову допомогу Україні надалі. Також Зеленський має намір максимально зберегти чисельність української армії в межах мирної угоди. Фокус зібрав заяви президента щодо угоди про корисні копалини під час пресконференції 26 лютого.

Угода зі США: які зміни внесли до документа

За словами президента, українські урядовці оцінюють кінцевий варіант угоди зі США про корисні копалини "дуже непогано" і говорять, що він може працювати, передає "РБК-Україна".

"Кінцевий варіант повністю я ще не бачив, у мене була Ставка. Я попрацюю з цим. Головні питання, які підіймав саме я, вони там звучать дуже непогано. Дійсно команди попрацювали — й українці, й американці. Головне для мене було, що ми не є боржниками, попри те, що звучить у медіа. В угоді немає ані 500 млрд доларів боргу, ані 350 млрд доларів, ані 150 млрд доларів. Це було б несправедливо, я вважаю, відносно нас", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що в тексті документа змінили три речі, які непокоїли його найбільше: прибрали борг України, який насправді не існував, викреслили пункт про інвестиції "2 до 1", за яким на кожен один долар Україна повинна була внести до фонду 2, і додали речення про гарантії безпеки. За його словами, наразі обговорюється лише рамкова угода, а питання грошей визначатиметься у наступному договорі про фонд, який повинен буде обов'язково ратифікуватися у Верховній Раді України.

"В рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилось хоча б речення "гарантії безпеки України" — це з'явилось в 10 пункті. Важливо, що це є", — сказав президент України.

Зеленський додав, що "не піде і на 10 відсотків повернення боргу в угоді зі США", передає "УНІАН".

Зеленський обговорить угоду зі США із Трампом

Зеленський також сказав, що успіх угоди залежатиме від розмови з президентом США Дональдом Трампом. Він наголосив, що є робоча дата 28 лютого, про яку говорив Трамп, і адміністрації президентів працюють над цим.

"Щодо візиту. Візит нам запропонували, так. Але я хочу отримати, який формат і коли, офіси працюють над цим. Там робоча є дата. Те, що сказав президент США про п'ятницю. У мене важливе питання. Я дуже хочу візиту", — сказав Зеленський.

За його словами, йому важливо з'ясувати перспективи допомоги від США для України та почути, що вона надаватиметься зараз і не буде зупинена в майбутньому.

Президент України зауважив, що угода зі США не повинна стосуватися лише фінансів, бо українці намагаються вижити та повинні бути впевнені, що підтримка Сполучених Штатів триватиме.

"Ось чому моє перше питання полягає в тому, припинить Америка військову допомогу чи ні. Зараз не йдеться про якесь заморожування війни. Ми вдячні президенту Трампу, його Конгресу, двопартійній підтримці, людям. Але ви маєте розуміти, що ми завтра не закінчимо війну, тому що це Путін", — сказав Зеленський.

Після Вашингтону український лідер планує відвідати Лондон для зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером й іншими європейськими лідерами.

Зеленський в межах угоди хоче зберегти армію

Президент зазначив, що планує максимально зберегти кількісний склад української армії, бо це буде найсильнішою гарантією безпеки.

"Ми не віримо росіянам, що вони щось мирне хочуть. І тому саме з таких засад, що ми віримо в нашу армію і це буде однією з найголовніших засад гарантій безпеки, я збережу в будь-якому випадку кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Кабінет міністрів розгляне текст угоди із США про корисні копалини 26 лютого. Він зазначив, що офіційно документ має назву "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".

Також 26 лютого ЗМІ оприлюднили текст угоди України та США з пунктами про гарантії безпеки та створення спільного інвестиційного фонду відбудови, до якого Україна повинна буде вносити 50% доходів від розробки корисних копалин.