Кабмін розгляне текст угоди із США про корисні копалини, — Шмигаль

Шмигаль зазначив, що договір матиме юридичну силу та передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, "де і Україна, і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його".

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Кабінет міністрів України сьогодні, 26 лютого, розгляне текст угоди зі Сполученими штатами Америки "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, уповноважувати міністрів для подальшого підписання", — сказав він.

За його словами, підписання Угоди відбудеться після того, як президенти України Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовлять про гарантії безпеки

"В присутності президентів представник уряду підпише цей попередній договір", — додав Шмигаль.

Він наголосив, що ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду та її підписання у відриві від гарантій безпеки для України.

"Пункт 10 власне і говорить про те, що ця угода про фонд становить невід’ємний елемент архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості", – додав він.

Шмигаль зазначив, що договір матиме юридичну силу та передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, "де і Україна, і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його".

Нагадаємо, що президент США заявив, що безпека України "не буде проблемою". Він переконаний, що як тільки мирну угоду буде підписано, "росіяни більше не повернуться".

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець 25 лютого пояснив, що за підписаними контрактами щодо постачання зброї із США тривають надходження, а також Україна стала отримувати більше озброєння від Європи.