"Зараз не даємо нічого": Трамп відповів, чи матиме Україна військову допомогу від США (відео)

Президент США заявив, що безпека України "не буде проблемою". Він переконаний, що як тільки мирну угоду буде підписано, "росіяни більше не повернуться".

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Президент США Дональд Трамп відмовився озвучити, яку військову допомогу Україні надасть його держава в межах мирної угоди. Він заявив, що на сьогодні Штати не пропонують нічого, а гарантії безпеки повинні більшою мірою бути відповідальністю країн Європи. Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі 26 лютого.

Трамп відповів на питання про надання Україні військової допомоги. На відео з 1:17:35.

Журналістка запитала американського президента, чи нададуть США військову підтримку Україні в майбутньому згідно з мирною угодою. Трамп відповів, що переговори щодо цього тривають, але, на його думку, за це повинна здебільшого відповідати Європа. Крім того, він упевнений, що коли перемир'я буде підписано, Кремль не стане його порушувати.

"Ви говорите про загальну безпеку для України. Я не думаю, що це буде проблемою. Багато людей хочуть зробити це. І я говорив з росіянами — вони не бачать у цьому проблеми, тож я думаю, що вони не повернуться. Як тільки ми зробимо це — вони не повернуться більше", — сказав президент США.

Журналістка уточнила, які гарантії безпеки можуть надати Україні США та чи міг би Вашингтон забезпечити протиповітряну оборону.

"На цю мить ми не надаємо нічого", — відповів Трамп.

Він додав, що це питання стосується також Європи, і заявив, що європейські держави вклали в захист України 100 млрд доларів, а США — 350 млрд.

"Ми хочемо рівності. Вони повинні вкладати більше грошей, ніж ми, тому що вони знаходяться прямо там, а ми — за океаном", — сказав американський лідер.

Військова допомога Україні від США: деталі

Нагадаємо, 25 лютого нинішні та колишні американські чиновники заявили виданню The Wall Street Journal, що без військової допомоги США Силам оборони України вистачить зброї до літа. Найбільше по обороноздатності вдарить втрата засобів протиповітряної оборони Patriot і тактичних ракетних систем ATACMS.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець 25 лютого пояснив, що за підписаними контрактами щодо постачання зброї із США тривають надходження, а також Україна стала отримувати більше озброєння від Європи.

Також 25 лютого Фокус із посиланням на дослідження некомерційної організації Economists for Ukraine писав, що США сильно перебільшили ціну військової допомоги українській армії. За даними аналітиків, сумарно Штати з початку повномасштабного вторгнення РФ надали Україні понад 50 млрд доларів, але більшість із них ішли на підтримку бюджету, а безпосередньо військова допомога склала 18,3 млрд.