"Сейчас не даем ничего": Трамп ответил, получит ли Украина военную помощь от США (видео)

Президент США заявил, что безопасность Украины "не будет проблемой". Он убежден, что как только мирное соглашение будет подписано, "россияне больше не вернутся".

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Президент США Дональд Трамп отказался озвучить, какую военную помощь Украине предоставит его государство в рамках мирного соглашения. Он заявил, что на сегодня Штаты не предлагают ничего, а гарантии безопасности должны в большей степени быть ответственностью стран Европы. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме 26 февраля.

Трамп ответил на вопрос о предоставлении Украине военной помощи. На видео с 1:17:35.

Журналистка спросила американского президента, окажут ли США военную поддержку Украине в будущем согласно мирному соглашению. Трамп ответил, что переговоры по этому поводу продолжаются, но, по его мнению, за это должна в основном отвечать Европа. Кроме того, он уверен, что когда перемирие будет подписано, Кремль не станет его нарушать.

"Вы говорите об общей безопасности для Украины. Я не думаю, что это будет проблемой. Многие люди хотят сделать это. И я говорил с россиянами — они не видят в этом проблемы, поэтому я думаю, что они не вернутся. Как только мы сделаем это — они не вернутся больше", — сказал президент США.

Журналистка уточнила, какие гарантии безопасности могут предоставить Украине США и мог бы Вашингтон обеспечить противовоздушную оборону.

"На данный момент мы не предоставляем ничего", — ответил Трамп.

Он добавил, что этот вопрос касается также Европы, и заявил, что европейские государства вложили в защиту Украины 100 млрд долларов, а США — 350 млрд.

"Мы хотим равенства. Они должны вкладывать больше денег, чем мы, потому что они находятся прямо там, а мы — за океаном", — сказал американский лидер.

Военная помощь Украине от США: детали

Напомним, 25 февраля нынешние и бывшие американские чиновники заявили изданию The Wall Street Journal, что без военной помощи США Силам обороны Украины хватит оружия до лета. Больше всего по обороноспособности ударит потеря средств противовоздушной обороны Patriot и тактических ракетных систем ATACMS.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец 25 февраля пояснил, что по подписанным контрактам по поставкам оружия из США продолжаются поступления, а также Украина стала получать больше вооружения от Европы.

Также 25 февраля Фокус со ссылкой на исследование некоммерческой организации Economists for Ukraine писал, что США сильно преувеличили цену военной помощи украинской армии. По данным аналитиков, суммарно Штаты с начала полномасштабного вторжения РФ предоставили Украине более 50 млрд долларов, но большинство из них шли на поддержку бюджета, а непосредственно военная помощь составила 18,3 млрд.