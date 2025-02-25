Без военной помощи США у Украины хватит оружия, чтобы воевать до лета, — WSJ

США поставляет Украине лишь около 20% вооружения. Однако в американскую помощь входят средства противовоздушной обороны Patriot и тактические ракетные системы ATACMS, потеря которых может больно ударить по обороноспособности страны.

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Без военной помощи США Украина имеет достаточно оружия, чтобы продолжать вести боевые действия в нынешнем темпе до лета, заявили The Wall Street Journal нынешние и бывшие западные чиновники. После этого Киев может оказаться без боеприпасов и не сможет использовать некоторые из своих самых современных видов вооружения.

Поставки оружия, которые администрация Джо Байдена заказала для Украины в последние месяцы, должны быть достаточными, чтобы позволить ВСУ продолжать воевать в нынешнем темпе, по крайней мере, до середины года, считает бывшая чиновник Пентагона Селеста Валландер. В то же время некоторые украинские аналитики говорят, что страна могла бы продержаться еще дольше.

"Мы можем протерпеть, возможно, полгода или год, чтобы дать Европе еще год, чтобы начать производить какие-либо боеприпасы, которые они могут. Мы можем понести определенные потери, возможно, потерять часть территории. Но у нас нет другого выбора, как бороться, несмотря на трудности", — заявил старший аналитик фонда "Повернись живым" Николай Белесков.

Один из помощников президента Украины Владимира Зеленского заявил изданию, что прекращение военной помощи США стало бы худшим сценарием. В этом случае Киеву придется наращивать свое военное производство и больше получать от европейцев.

В целом, как пишет "Зеркало недели", Украина сейчас производит или финансирует около 55% своей военной техники. По словам одного западного чиновника, США поставляет около 20%, в то время как Европа поставляет 25%.

Некоторые поставки США, включая передовые системы противовоздушной обороны, баллистические ракеты класса "земля-земля", навигационные системы и реактивную артиллерию большой дальности, в краткосрочной перспективе фактически невозможно заменить. Подобные Европа просто не производит в достаточном количестве, а в некоторых случаях вообще не изготавливает.

Как только эти американские запасы иссякнут, способность Украины наносить удары на большом расстоянии и защищать собственные тыловые позиции снизится, говорят официальные лица и аналитики.

"Иметь партнера, который снабжает вас самыми качественными военными технологиями, это по определению незаменимо в некоторых сферах", – отметил уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный.

При этом, возможная остановка военной помощи США вырисовывается уже больше года. Перед уходом с поста бывший президент Джо Байден пытался дать Украине возможность продолжать борьбу как можно дольше. Его администрация отправила оружие из существующих запасов США и подписала контракты с оборонной промышленностью США на закупку боеприпасов, противовоздушной обороны, транспортных средств и другого оборудования. Эти поставки будут продолжаться до 2026 года.

В течение последней недели европейские лидеры провели серию встреч, чтобы спланировать, как они могут поддержать Украину, если США остановят помощь. Континент также поставляет некоторые из самых эффективных вооружений для Украины, включая большую часть современной артиллерии, ПВО средней дальности и крылатые ракеты. Тем не менее, аналитики сомневаются в способности Европы полностью восполнить пробел, образованный потерей поставок из США.

Какого оружия может лишиться Украина

Наибольшей проблемой, по мнению аналитиков, было бы отсутствие средств противовоздушной обороны американского производства. К примеру, только США производят системы ПВО Patriot, которые могут сбивать российские баллистические ракеты.

"Хотя Европа теоретически могла бы сравниться с США по расходам, я не вижу, чтобы они могли обеспечить полный спектр необходимых систем вооружения, и в некоторых критических категориях, таких как ракеты ПВО, быстро возникнет проблема с количеством", — сказал научный сотрудник Шведского университета обороны Оскар Йонссон.

Потеря тактической ракетной системы армии США, известной как ATACMS, тоже будет ударом. Радиус действия до 286 миль сделал ее особенно эффективным для ударов по российским линиям снабжения, хотя администрация Байдена и ограничила цели, которые они могли поражать внутри России.

Некоторые аналитики также сомневаются, будет ли у Украины и дальше доступ к интернет-сервису Starlink от SpaceX — ключевого преимущества на поле боя, которое частично финансируется Пентагоном.

Директор киевского аналитического центра New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что США могут прекратить посылать помощь, но позволят Европе покупать американское оружие от имени Украины.

"На самом деле дело не в помощи, а в том, будет ли Трамп участвовать в производстве оружия для Украины. Если нет, это будет категорический удар по Украине и Европе", — сказал он.

Напомним, свой последний пакет военной помощи Украине на сумму в 500 миллионов долларов Соединенные Штаты Америки объявили 9 января, на заседании в формате "Рамштайн".

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Соединенные Штаты за время войны одобрили 177 млрд долларов для Украины. Однако Киев не увидел даже половины этих денег.