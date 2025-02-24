В Украине ищут альтернативы Starlink: Польша и Маск прокомментировали возможное отключение

В СМИ опубликовали информацию, что США якобы угрожают Украине отключением Starlink. Миллиардер Илон Маск отреагировал на эту новость, раскритиковав издание.

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22 февраля в Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США угрожают Украине отключением Starlink в случае несогласия на условия по редкоземельным ископаемым. Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский поставил под сомнение такую возможность.

Возможное отключение Starlink: контракт не с Украиной

Политик пояснил, что Starlink в Украине оплатила Польша.

"Мы платим и будем платить Украине абонентскую плату за спутниковый интернет. Я не могу себе представить, что кто-то может решить разорвать бизнес-контракт по коммерческой услуге, стороной которого является Польша", — подчеркнул он.

Маск опроверг информацию о возможном отключении Starlink

Глава Департамента эффективности государственного управления при Белом доме и миллиардер Илон Маск в соцсети X отреагировал на новость о вероятных угрозах Украине.

"Это неправда. Reuters врет", — написал он.

Маск отметил, что как "традиционные лжецы в новостях" Reuters уступают лишь AP. При этом он расшифровал аббревиатуру как Associated Propaganda, а не Associated Press.

Возможное отключение Starlink: в Украине нашли альтернативу

Как передавал "Укринформ", министр обороны Рустем Умеров на форуме "Украина. Год 2025" 23 февраля заявил, что высшее военное руководство уже работает над поиском альтернативной системы связи.

"Мы уже работаем над этим. Альтернативы есть, не разглашаем. Скоро вместе с Минцифры, Минстратпромом, другими нашими коллегами из Вооруженных сил, Минобороны, сообщим, как мы будем иметь эти решения. Но уже решение есть, альтернативы есть", — заверил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отключать Украине Starlink неправильно. Он сообщил, что в стране работает 45 тысяч этих систем, которые обеспечивают связью не только фронт, и эта помощь США — "не бесплатная". В то же время лидер опроверг намеки об отключении Starlink в Украине.

Эксперт Сергей "Флеш" Бескрестов сообщил, что в армии осознают возможность отключения Starlink в Украине и не делают ставку на эти системы. В ЦПД заверили, что Starlink "не отключают", и у Украины есть альтернативы.