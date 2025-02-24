В Україні шукають альтернативи Starlink: Польща і Маск прокоментували можливе відключення

У ЗМІ опублікували інформацію, що США нібито погрожують Україні відключенням Starlink. Мільярдер Ілон Маск відреагував на цю новину, розкритикувавши видання.

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22 лютого у Reuters з посиланням на джерела повідомили, що США погрожують Україні відключенням Starlink у випадку незгоди на умови щодо рідкісноземельних копалин. Віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський поставив під сумнів таку можливість.

Можливе відключення Starlink: контракт не з Україною

Політик пояснив, що Starlink в Україні оплатила Польща.

"Ми платимо і будемо платити Україні абонентську плату за супутниковий інтернет. Я не можу собі уявити, що хтось може вирішити розірвати бізнес-контракт щодо комерційної послуги, стороною якого є Польща", — наголосив він.

Маск спростував інформацію про можливе відключення Starlink

Голова Департаменту ефективності державного управління при Білому домі та мільярдер Ілон Маск у соцмережі X відреагував на новину про ймовірні погрози Україні.

"Це неправда. Reuters бреше", — написав він.

Маск зазначив, що як "традиційні брехуни в новинах" Reuters поступаються лише AP. При цьому він розшифрував абревіатуру як Associated Propaganda, а не Associated Press.

Можливе відключення Starlink: в Україні знайшли альтернативу

Як передавав "Укрінформ", міністр оборони Рустем Умєров на форумі "Україна. Рік 2025" 23 лютого заявив, що вище військове керівництво вже працює над пошуком альтернативної системи зв’язку.

"Ми вже працюємо над цим. Альтернативи є, не розголошуємо. Скоро разом із Мінцифри, Мінстратпромом, іншими нашими колегами зі Збройних сил, Міноборони, повідомимо, як ми будемо мати ці рішення. Але вже рішення є, альтернативи є", — запевнив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що відключати Україні Starlink неправильно. Він повідомив, що в країні працює 45 тисяч цих систем, які забезпечують зв’язком не лише фронт, і ця допомога США — "не безплатна". Водночас лідер спростував натяки про відключення Starlink в Україні.

Експерт Сергій "Флеш" Бескрестов повідомив, що у війську усвідомлюють можливість відключення Starlink в Україні й не роблять ставку на ці системи. У ЦПД запевнили, що Starlink "не відключають", і Україна має альтернативи.