"Готові вкладати кошти": Україні потрібні додаткових 20 систем Patriot, — Зеленський

Президент України відзначає, що Сили оборони потребують додаткові засоби для ППО. За словами Зеленського, наразі найбільшим постачальником систем протиповітряної оборони для ЗСУ є Німеччина.

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Український президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони потребують додаткові 20 комплексів Patriot для захисту українського повітряного простору. Про це він повідомив під час пресконференції журналістам.

"Нам потрібно ще 20 Patriot. Це точно $30-35 млрд. Якщо США дадуть нам $35 млрд "петріотами", то ми вважатимемо, що вони вклались, інвестували $35 млрд. І ми з нашого боку готові будемо вкладати $35 млрд.", — сказав Зеленський, підкресливши, що наразі "не всі системи, обіцяні ще з Вашингтонської конференції НАТО", не були надані Україні.

Також глава держави прокоментував ситуацію з ймовірним відключенням комерційних супутників Starlink. Зеленський переконаний, що відключати українців від Starlink "є неправильно, тим більше, що ми платимо за них щомісяця".

"В Україні працює 45 тисяч систем Starlink. Це лікарні, дитячі садки [не лише фронт]. За Starlink щомісяця сплачуються гроші. Це не безкоштовна допомога від США", — сказав президент, відзначивши, що наразі натяків від США щодо відключення Starlink "не було".

Раніше глава держави розповів про учасників майбутніх перемовин з РФ. Зеленський переконаний, що питання війни в Україні без наших представників не повинні обговорюватися.

Згодом Зеленський назвав умови, за яких піде зі своєї посади. Він назвав дві причини, через які готовий скласти свої повноваження глави держави. Обидві з них стосуються питання миру для України.