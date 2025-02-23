"Готовы вкладывать средства": Украине нужны дополнительные 20 систем Patriot, — Зеленский

Президент Украины отмечает, что Силы обороны нуждаются в дополнительных средствах ПВО. По словам Зеленского, сейчас крупнейшим поставщиком систем противовоздушной обороны для ВСУ является Германия.

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны нуждаются в дополнительных 20 комплексах Patriot для защиты украинского воздушного пространства. Об этом он сообщил во время пресс-конференции журналистам.

"Нам нужно еще 20 Patriot. Это точно $30-35 млрд. Если США дадут нам $35 млрд "петриотами", то мы будем считать, что они вложились, инвестировали $35 млрд. И мы с нашей стороны готовы будем вкладывать $35 млрд.", — сказал Зеленский, подчеркнув, что пока "не все системы, обещанные еще с Вашингтонской конференции НАТО", не были предоставлены Украине.

Также глава государства прокомментировал ситуацию с вероятным отключением коммерческих спутников Starlink. Зеленский убежден, что отключать украинцев от Starlink "неправильно".

"В Украине работает 45 тысяч систем Starlink. Это больницы, детские сады [не только фронт]. За Starlink ежемесячно платятся деньги. Это не бесплатная помощь от США", — сказал президент, отметив, что пока намеков от США об отключении Starlink "не было".

Ранее глава государства рассказал об участниках будущих переговоров с РФ. Зеленский убежден, что вопросы войны в Украине без наших представителей не должны обсуждаться.

Впоследствии Зеленский назвал условия, при которых уйдет со своей должности. Он назвал две причины, по которым готов сложить свои полномочия главы государства. Обе из них касаются вопроса мира для Украины.