Кабмін України схвалив угоду зі США про корисні копалини, — Шмигаль

В уряді запевняють, що Україна отримає подвійну вигоду від угоди зі США про використання корисних копалин. Влада обіцяє залучення інвестицій і проєктів заради добробуту кожного українця.

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Кабінет Міністрів України схвалив підписання угоди зі США про використання корисних копалин. Про це повідомив у Telеgram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Документ складається з шести ключових позицій:

Україна і США створюють Інвестиційний фонд відновлення, який буде спільною власністю. Фонд буде спільно управлятися урядами двох країн,

українські надра і ресурси залишаються українськими, їх не передають ні у власність США, ні будь-кому іншому,

Україна вноситиме до фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів,

США вноситимуть внески до фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відновлення України,

зібрані фондом кошти інвестуватимуться виключно в проєкти відновлення України. Йдеться про фонд для майбутніх поколінь українців,

в угоді враховано зобов'язання України в рамках євроінтеграційного процесу.

"В угоді немає боргу в 500 мільярдів доларів, або іншого. Більше немає несправедливого пункту про те, що за кожен долар нової допомоги Україна має віддати два долари", — пояснив міністр.

Крім цього, важливо, що Інвестиційний фонд відновлення буде управлятися спільно.

За оцінками прем'єра, внаслідок підписання угоди зі США Україна отримає подвійну вигоду: залучить американські інвестиції та технології у відновлення, а також накопичить ресурси для реалізації стратегічних проєктів заради забезпечення добробуту кожного українця.

Нагадаємо, Росія пропонувала Штатам спільно заробляти на корисних копалинах, які знаходяться на окупованих територіях України.

Президент України Володимир Зеленський тим часом готується підписати угоду зі США щодо використання природних ресурсів 28 лютого.