Кабмин Украины одобрил сделку с США о полезных ископаемых, – Шмыгаль

В правительстве уверяют, что Украина получит двойную выгоду от соглашения с США об использовании полезных ископаемых. Власти обещают привлечение инвестиций и проектов ради благосостояния каждого украинца.

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Кабинет Министров Украины одобрил подписание соглашения с США об использовании полезных ископаемых. Об этом сообщил в Telеgram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Документ состоит из шести ключевых позиций:

Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет общей собственностью. Фонд будет совместно управляться правительствами двух стран,

украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому,

Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов,

США будут вносить взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины,

собранные фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Речь идет о фонде для будущих поколений украинцев,

в соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса.

"В соглашении нет долга в 500 миллиардов долларов, или другого. Больше нет несправедливого пункта о том, что за каждый доллар новой помощи Украина должна отдать два доллара", — объяснил министр.

Кроме этого, важно, что Инвестиционный фонд восстановления будет управляться совместно.

По оценкам премьера, в результате подписания соглашения с США Украина получит двойную выгоду: привлечет американские инвестиции и технологии в восстановление, а также накопит ресурсы для реализации стратегических проектов ради обеспечения благосостояния каждого украинца.

Напомним, Россия предлагала Штатам совместно зарабатывать на полезных ископаемых, которые находятся на оккупированных территориях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем готовится подписать соглашение с США по использованию природных ресурсов 28 февраля.