Рудники под Запорожьем: РФ предлагала США минералы с территории Украины, — NBC News

Президент США Дональд Трамп действительно может изменить отношение к российско-украинской войне, если его заинтересовать редкоземельными металлами, написали журналисты.

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Делегация Российской Федерации, которая общалась с делегацией Соединенных Штатов Америки в Эр-Рияде, предложила американцам совместно зарабатывать на полезных ископаемых, расположенных на оккупированных территориях. Речь шла о редкоземельных минералах и других ресурсах Украины. О российском предложении написало медиа NBC News.

Медиа пообщалось с тремя источниками, которые пожелали остаться анонимными. Два источника — чиновники из Белого дома, которые получили данные разведки о ходе переговоров 18 февраля в Саудовской Аравии. Третий источник — лицо, которое знало о предложении: должность и страна не уточнялись. Как заявили собеседники журналистов, россияне предложили "потенциальную сделку" на полезные ископаемые, расположенные на оккупированных территориях Украины. В статье назвали два региона, которые обещались США — Запорожье и Донецк. Журналисты не уточнили, что области лишь частично оккупированы россиянами, поэтому не ясно: речь идет о всей площади областей или только о том, что контролируют россияне.

"Варианты, которые Россия специально готовила к обсуждению с официальными лицами США, включали сценарии, которые могли бы предоставить администрации Трампа доступ к полезным ископаемым в Донецке и Запорожье, обе из которых Россия объявила об аннексии в 2022 году", — привели журналисты слова источников из Белого дома.

При этом источники сообщили, что делегация США, с одной стороны, не взяла ответственность за заключение сделки, а с другой — не отказались от нее. Неназванный американский дипломат сказал NBC News, что россияне видели интерес президента США Дональда Трампа к редкоземельным металлам и решили на этом "сыграть". При этом, если он присоединится на украинской стороне, то это может изменить его отношение к войне, пояснили пять американских чиновников.

"Трамп трансакционный, поэтому Путин — понимая это — придумал этот контрход", — привели мнение источники в статье.

NBC News написало, что обратилось за комментариями в посольство РФ в США, но ответа пока не получили.

Мирные переговоры — что происходит между США и РФ

Отметим, Дональд Трамп предложил Украине соглашение о минеральных ресурсах, при этом в первом варианте речь шла о 500 млрд долл. Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, поскольку в нем не было гарантий безопасности и речь шла о якобы долге украинцев перед американцами. Тогда же появились заявления президента РФ Владимира Путина. По его словам, россияне также имеют много полезных ископаемых и предлагают США совместно их разрабатывать. Также он упомянул о редкоземельных металлах, которых, по его словам, в РФ больше, чем в Украине.

Напоминаем, The Telegraph рассказал о возможном мирном плане Европы, который включает размещение 30-тысячного контингента в трех городах Украины. Между тем 26 февраля глава США сообщил, что встретится с украинским президентом, чтобы подписать видоизмененное соглашение о минералах.