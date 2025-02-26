Копальні під Запоріжжям: РФ пропонувала США мінерали з території України, — NBC News

Президент США Дональд Трамп дійсно може змінити ставлення до російсько-української війни, якщо його зацікавити рідкоземельними металами, написали журналісти.

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Делегація Російської Федерації, яка спілкувалась з делегацією Сполучених Штатів Америки в Ер-Ріяді, запропонувала американцям спільно заробляти на корисних копалинах, розташованих на окупованих територіях. Ішлося про рідкоземельні мінерали та інші ресурси України. Про російську пропозицію написало медіа NBC News.

Медіа поспілкувалось з трьома джерелами, які побажали залишитись анонімними. Два джерела — чиновники з Білого дому, які отримали дані розвідки про хід перемовин 18 лютого у Саудівській Аравії. Третє джерело — особа, яка знала про пропозицію: посада та країна не уточнювались. Як заявили співрозмовники журналістів, росіяни запропонували "потенційну угоду" на корисні копалини, розташовані на окупованих територіях України. У статті назвали два регіони, які обіцялись США — Запоріжжя та Донецьк. Журналісти не уточнили, що області лише частково окуповані росіянами, тому не ясно: ідеться про всю площу областей чи лише про те, що контролюють росіяни.

"Варіанти, які Росія спеціально готувала до обговорення з офіційними особами США, включали сценарії, які могли б надати адміністрації Трампа доступ до корисних копалин у Донецьку та Запоріжжі, обидві з яких Росія оголосила про анексію у 2022 році", — навели журналісти слова джерел з Білого дому.

При цьому джерела повідомили, що делегація США, з одного боку, не взяла відповідальність за укладання угоди, а з іншого — не відмовились від неї. Неназваний американський дипломат сказав NBC News, що росіяни бачили інтерес президента США Дональда Трампа до рідкоземельних металів і вирішили на цьому "зіграти". При цьому, якщо він залучиться на українській стороні, то це може змінити його ставлення до війни, пояснили п'ять американських чиновників.

"Трамп трансакційний, тому Путін — розуміючи це — придумав цей контрхід", — навели думку джерела у статті.

NBC News написало, що звернулось за коментарями до посольства РФ у США, але відповіді поки що не отримали.

Мирні переговори — що відбувається між США та РФ

Зазначимо, Дональд Трамп запропонував Україні угоду про мінеральні ресурси, при цьому у першому варіанті ішлося про 500 млрд дол. Президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду, оскільки у ній не було гарантій безпеки та ішлося про начебто борг українців перед американцями. Тоді ж з'явились заяви президента РФ Володимира Путіна. З його слів, росіяни також мають багато корисних копалин і пропонують США спільно їх розробляти. Також він згадав про рідкоземельні метали, яких, з його слів, у РФ більше, ніж в України.

Нагадуємо, The Telegraph розповіло про можливий мирний план Європи, який включає розміщення 30-тисячного контингенту в трьох містах України. Тим часом 26 лютого очільник США повідомив, що зустрінеться з українським президентом, щоб підписати видозмінену угоду про мінерали.