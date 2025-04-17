"Не великий шанувальник": Трамп розповів, чи вважає Зеленського винним у війні в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не вважає президента України Володимира Зеленського відповідальним за початок війни, водночас не є його "великим шанувальником".

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Таку заяву він зробив під час брифінгу в Білому домі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, пише Sky News.

"Я не вважаю Зеленського відповідальним, але я не в захваті від того, що почалася ця війна", — уточнив глава держави.

Дональд Трамп додав, що він незадоволений очільником України й усіма, "хто в цьому бере участь". Американський лідер зазначив, що ні в чому не звинувачує президента України, однак не сказав би, що останній робить чудову роботу.

"Я не великий його шанувальник", — розповів він.

За словами глави Сполучених Штатів, президент Російської Федерації Володимир Путін "у жодному разі" не вдерся б до України, якби він був президентом у той час. Тепер Дональд Трамп "намагається змусити його зупинитися".

Нагадаємо, 14 квітня американський президент звинуватив у повномасштабній війні в Україні Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена. Лідер США заявив, що саме вони "зробили абсолютно жахливу роботу". Дональд Трамп "не має жодного стосунку" до вторгнення РФ.

Того ж дня під час пресконференції йому поставили питання щодо пропозиції президента України Володимира Зеленського продати Києву необхідне американське озброєння, зокрема ракети для систем ППО Patriot. Глава держави уникнув прямої відповіді та заявив, що не можна "починати війну проти когось більшого у 20 разів" і очікувати, що "тобі дадуть кілька ракет".