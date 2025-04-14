Не треба починати війну проти більшого у 20 разів: Трамп про запит Зеленського щодо Patriot (відео)

Президенту США Дональду Трампу під час пресконференції 14 квітня поставили питання щодо пропозиції президента України Володимира Зеленського продати Києву необхідне американське озброєння, зокрема ракети для систем ППО Patriot. Американський лідер уникнув прямої відповіді та заявив, що не можна "починати війну проти когось більшого у 20 разів" і очікувати, що "тобі дадуть кілька ракет".

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Відповідь Трампа прозвучала під час зустрічі з президентом Ель-Сальвадору Наїбом Букеле в Білому домі.

Трамп відповів на питання щодо бажання Зеленського придбати ракети Patriot. На відео з 13:40.

Журналіст запитав, чи обговорював Трамп із Зеленським його пропозицію щодо купівлі Україною необхідного озброєння у США.

"Він завжди хоче придбати ракети, ви знаєте. Коли ти починаєш війну, ти маєш розуміти, що можеш її виграти. Ти не починаєш війну проти когось, хто у 20 разів більше за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам кілька ракет", — відповів президент США.

Трамп згадав, що під час своєї першої каденції дав Україні переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, "завдяки яким українці виграли першу велику битву з танками". Проте прямої відповіді щодо можливості продажу Україні американської зброї чи боєприпасів, він не надав.

Президент США також заявив, що у вторгненні РФ були винні троє: російський президент Володимир Путін, попередник Трампа Джо Байден і Володимир Зеленський.

"Мільйони людей загинули через трьох людей. Я сказав би, трьох людей. Скажімо, Путін — номер один. Скажімо, Байден, який уявлення не мав, що він у біса робить, номер два. І Зеленський. Все, що я можу зробити, це спробувати зупинити це", — сказав американський лідер.

Україна готова купити системи Patriot: деталі

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність купити великий пакет зброї США під час спілкування з журналістами 9 квітня. Він сказав, що Київ готовий заплатити "і 30 млрд, і 50 млрд доларів", щоб придбати необхідні для захисту міст комплекси ППО.

В інтерв’ю 60 Minutes на CBS News, оприлюдненому 14 квітня, Зеленський сказав, що Україна досі не отримала системи ППО Patriot, про які було досягнуто домовленості на саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вашингтоні в липні 2024 року. Він також повторив, що українська влада могла б купити ці комплекси з допомогою європейських партнерів.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк 13 квітня розповів, що Білий дім готував санкції США проти оточення Зеленського та Офісу президента, щоб примусити Україну до підписання угоди про корисні копалини.