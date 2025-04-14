Не надо начинать войну против большего в 20 раз: Трамп о запросе Зеленского по Patriot (видео)

Президенту США Дональду Трампу во время пресс-конференции 14 апреля задали вопрос относительно предложения президента Украины Владимира Зеленского продать Киеву необходимое американское вооружение, в частности ракеты для систем ПВО Patriot. Американский лидер избежал прямого ответа и заявил, что нельзя "начинать войну против кого-то большего в 20 раз" и ожидать, что "тебе дадут несколько ракет".

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Ответ Трампа прозвучал во время встречи с президентом Эль-Сальвадора Наибом Букеле в Белом доме.

Трамп ответил на вопрос о желании Зеленского приобрести ракеты Patriot. На видео с 13:40.

Журналист спросил, обсуждал ли Трамп с Зеленским его предложение о покупке Украиной необходимого вооружения у США.

"Он всегда хочет приобрести ракеты, вы знаете. Когда ты начинаешь войну, ты должен понимать, что можешь ее выиграть. Ты не начинаешь войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам несколько ракет", — ответил президент США.

Трамп вспомнил, что во время своей первой каденции дал Украине переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, "благодаря которым украинцы выиграли первую большую битву с танками". Однако прямого ответа о возможности продажи Украине американского оружия или боеприпасов, он не предоставил.

Президент США также заявил, что во вторжении РФ были виноваты трое: российский президент Владимир Путин, предшественник Трампа Джо Байден и Владимир Зеленский.

"Миллионы людей погибли из-за трех человек. Я сказал бы, трех людей. Скажем, Путин — номер один. Скажем, Байден, который понятия не имел, что он, черт возьми, делает, номер два. И Зеленский. Все, что я могу сделать, это попытаться остановить это", — сказал американский лидер.

Украина готова купить системы Patriot: детали

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность купить большой пакет оружия США во время общения с журналистами 9 апреля. Он сказал, что Киев готов заплатить "и 30 млрд, и 50 млрд долларов", чтобы приобрести необходимые для защиты городов комплексы ПВО.

В интервью 60 Minutes на CBS News, обнародованном 14 апреля, Зеленский сказал, что Украина до сих пор не получила системы ПВО Patriot, о которых была достигнута договоренность на саммите Североатлантического альянса (НАТО) в Вашингтоне в июле 2024 года. Он также повторил, что украинские власти могли бы купить эти комплексы с помощью европейских партнеров.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк 13 апреля рассказал, что Белый дом готовил санкции США против окружения Зеленского и Офиса президента, чтобы принудить Украину к подписанию соглашения о полезных ископаемых.