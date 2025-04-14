Зеленский: Украина до сих пор не получила системы ПВО, обещанные еще в прошлом году

Украина так и не получила дополнительные системы Patriot, о которых шла речь на саммите НАТО в Вашингтоне еще в июле 2024 года.

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Об этом заявил в интервью 60 Minutes на CBS News президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас Украине не хватает систем ПВО для отражения российских баллистических атак. И подчеркнул: наша страна благодарна союзникам — в частности, Соединенным Штатам — за их помощь, однако сейчас тот момент, когда Украина нуждается в дополнительной защите.

"Не хочу жаловаться, мы благодарны США за то, что они нам предоставили. Но когда и дети, и взрослые гибнут под ракетными обстрелами, я не понимаю, почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot. К тому же такая договоренность была на саммите НАТО в Вашингтоне, и мы так и не получили те дополнительные системы Patriot", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина готова покупать системы ПВО: "Я уважаю выбор США, но, когда США нам такие системы не дали или не продали — мы готовы к любому формату. Вопрос не в деньгах — и некоторые европейские партнеры готовы помогать финансово, чтобы мы могли получить эти дорогостоящие системы".

По его словам, Штаты говорят, что возможности передать Украине дополнительные Patriot пока нет, однако Израилю они предоставляют такие системы ПВО.

"Я не о том, что Израилю они не нужны. Но если мы являемся справедливыми партнерами, неужели же нельзя найти возможность защитить Украину?", — заявил Владимир Зеленский

Напомним, юбилейный, 75-й, саммит НАТО состоялся 9–11 июля 2024 года в Вашингтоне. Ключевыми темами тогда были заявлены поддержка Украины и усиление военного сдерживания России.

Также напомним, что накануне, 13 апреля, в результате российского ракетного удара по Сумах погибли 34 человека, более ста — получили ранения.