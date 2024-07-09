Помочь Украине пережить зиму: о чем должен позаботиться саммит НАТО

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Когда лидеры НАТО встретятся в Вашингтоне 9 июля, ключевой темой станет поддержка Украины и усиление военного сдерживания России. Поскольку ситуация на поле боя постепенно меняется в пользу Москвы, основное внимание будет сосредоточено на самых насущных потребностях Киева, а также на необходимости увеличения расходов Европы на оборону. Тем не менее, НАТО также необходимо обсудить и принять меры по новым опасным способам, которые Владимир Путин находит для навязывания расходов США и их союзникам — с потенциалом разрушительных побочных эффектов, находящихся вне чьего-либо контроля.

На третий год войны против Украины, которую Кремль воспринимает как лишь одно из звеньев в своей более широкой конфронтации с Западом, причинение боли сторонникам Киева становится все более приоритетной задачей для Путина. Кремль хочет назначить цену за растущее участие НАТО в войне на стороне Украины — как в качестве сдерживания, так и в качестве мести. Последнее решение Белого дома разрешить Киеву использовать западное оружие большой дальности для ударов внутри самой России, за пределами оккупированной территории Украины, а также недавние удары украинских беспилотников по радарам, которые являются частью российской системы раннего предупреждения о ядерном нападении, побуждают Путина действовать смелее, чем когда-либо.

С самого начала войны главной заботой Запада было возможное применение ядерного оружия. Неудивительно, что Кремль снова бьет в потрепанный барабан ядерной эскалации. Москва начала учения с применением тактического ядерного оружия, а Путин публично говорит о том, что может сделать российскую ядерную доктрину более наступательной. Тем не менее, риск фактического применения ниже, чем был осенью 2022 года после того, как Украина добилась успехов на поле боя. Поскольку перспективы для России сейчас более благоприятны, маловероятно, что Путин воспользуется самым мощным инструментом, имеющимся в его распоряжении — тем, который лучше использовать в качестве окончательной страховки от поражения.

Но у Путина есть и другие средства. Сейчас основным инструментом Москвы для эскалации является использование ракет и беспилотников против энергетической инфраструктуры Украины. Масштабированная весной авиаударная кампания уже уничтожила более половины генерирующих мощностей Украины. Ремонт некоторых электростанций займет годы. С наступлением зимы крупные населенные пункты столкнутся с перспективой замерзания и отключения электроэнергии. Путин стремится не только вырубить военные заводы в Украине, но и погнать миллионы новых беженцев на Запад, оказывая давление на Европу и помогая политикам, которые хотят положить конец вмешательству Запада в войну.

Путин хочет погнать новую волну украинских беженцев на Запад

Еще есть российская диверсионная кампания в Европе. Российская разведка занята отслеживанием промышленных и логистических активов, которые имеют решающее значение для производства и транспортировки оружия в Украину. В то же время Кремль использует сети западной организованной преступности для убийства предателей и преследования российских диссидентов. Это является результатом многолетних усилий России использовать разногласия в западных обществах. Теперь, когда Кремль наблюдает за гневом молодежи на Западе, вызванным войной в Газе, он видит богатую мишенями среду.

Наконец, Россия готова поделиться своими чувствительными военными технологиями с противниками Запада. Помимо предыдущих передач проектов вооружений Китаю и Ирану, Путин недавно заключил оборонный пакт с Северной Кореей и может помочь Пхеньяну активизировать его ядерную и космическую программу. Ранее Путин размышлял о потенциальной передаче оружия любым силам, противостоящим Америке, — таким как хуситы в Красном море. Подход Кремля сознательно безрассуден, и Путин описывает его как ответную реакцию на западные поставки Киеву оружия. Проблема в том, что эти действия могут создать ситуации, находящиеся вне контроля Кремля.

Ответ НАТО должен выходить за рамки усилий по укреплению противовоздушной обороны Украины, которая будет ограничена узкими местами в производстве и собственными потребностями альянса. Необходимо разработать планы, которые помогут Украине пережить зиму, и подготовиться к возможной волне беженцев. Помимо возвращения к военному сдерживанию, Запад должен усилить свои возможности в сфере контрразведки, борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Именно связующее звено этих трех миров Россия мечтает превратить в свое оружие.

Наконец, НАТО должно вернуть себе контроль над управлением эскалацией в этой войне. Стоит честно обсудить пределы прямого участия НАТО и договориться о том, как говорить о них публично. Как можно больше деликатных шагов следует делать вдали от внимания общественности, чтобы не подпитывать рвение Путина к возмездию. Но каналы для обсуждения снижения рисков с Москвой должны оставаться открытыми.

Конфликт между Россией и Западом становится еще более опасным и непредсказуемым. Путь к осмысленной дипломатии по-прежнему закрыт. А ответственное управление рисками необходимо как никогда.

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