Зеленський: Україна досі не отримала системи ППО, обіцяні ще торік

Україна так і не отримала додаткові системи Patriot, про які йшлося на саміті НАТО у Вашингтоні ще у липні 2024 року.

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Про це заявив у інтерв’ю 60 Minutes на CBS News президент України Володимир Зеленський.

Він зауважив, що наразі Україні бракує систем ППО для відбиття російських балістичних атак. І наголосив: наша країна вдячна союзникам — зокрема, Сполученим Штатам — за їхню допомогу, проте наразі той момент, коли Україна потребує додаткового захисту.

"Не хочу скаржитися, ми вдячні США за те, що вони нам надали. Але коли і діти, і дорослі гинуть під ракетними обстрілами, я не розумію, чому ми не можемо домовитися про додаткові системи Patriot. До того ж така домовленість була на саміті НАТО у Вашингтоні, і ми так і не отримали ті додаткові системи Patriot", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна готова купувати системи ППО: "Я поважаю вибір США, але, коли США нам такі системи не дали або не продали — ми готові до будь-якого формату, питання не в грошах — і деякі європейські партнери готові допомагати фінансово, щоб ми могли отримати ці дороговартісні системи".

За його словами, Штати говорять, що можливості передати Україні додаткові Patriot наразі немає, проте Ізраїлю вони надають такі системи ППО.

"Я не про те, що Ізраїлю вони не потрібні. Але якщо ми є справедливими партнерами, невже ж не можна знайти можливість захистити Україну?", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, ювілейний, 75-й, саміт НАТО відбувся 9–11 липня 2024 року у Вашингтоні. Ключовими темами тоді були заявлені підтримка України та посилення військового стримування Росії.

Також нагадаємо, що напередодні, 13 квітня, внаслідок російського ракетного удару по Сумах загинули 34 людини, понад сто — зазнали поранень.