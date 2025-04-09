Заплатит 30-50 миллиардов: Украина готова купить большой пакет оружия США, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинцы готовы приобрести крупную партию оружия у Соединенных Штатов Америки. Деньги потратят на средства противовоздушной обороны, прозвучало во время встречи главы государства с журналистами.

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О заявлении Зеленского о покупке оружия в США написало медиа Грунт в Telegram-канале.

Украинский президент объяснил, что Украине необходимо получить средства противовоздушной обороны для защиты гражданских и инфраструктуры. Средства ПВО могут предоставить США и за них украинцы готовы заплатить "и 30 млрд, и 50 млрд долл."

"Мы хотим купить его в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно", — заявил Зеленский.

Кроме того, глава государства вспомнил о предыдущем пакете военной помощи американского правительства. По его словам, пакет еще не исчерпался и Украине "есть на что нам рассчитывать".

В вечернем обращении президента говорилось, среди прочего, о потребности в 10 установках ПВО — комплексах Patriot, которые эффективно сбивают российские баллистические ракеты.

"Приоритет номер один противовоздушная оборона, прежде всего противоракетная оборона, против баллистики. Patriot делают это лучше всего. Мы говорили неоднократно с американской стороной, со всеми в Европе, кто способен помочь. Мы рассчитываем на решение", — озвучил Зеленский главную тему встречи в формате группы "Рамштайн", которая состоится в пятницу 11 апреля.

Заявления Владимира Зеленского 9 апреля — основные тезисы

Еще один вопрос, которого коснулся Зеленский, касался наступления ВСУ в Курской и Белгородской областях. Президент пояснил, что ВС РФ собрали под Курском 67-тысячную армию, которая готовилась наступать на Сумскую область. Чтобы такого не произошло, украинцы "сделали соответствующие шаги", и таким образом угроза наступления уменьшилась.

"Наши воины сделали соответствующие шаги, что растянуло и не дало сформировать русским наступательный "кулак" в том виде, на который они рассчитывали", — пояснил глава государства.

Кроме того, президент рассказал об отношении президента США Дональда Трампа к действиям президента РФ Владимира Путина, написало медиа "Суспільне". По его мнению, Трамп "раздражен", поскольку россияне нарушили 30-дневное перемирие, о котором договорились в Эр-Рияде. Он пояснил, что глава Белого дома заинтересован в прекращении огня, на которое Киев согласился без каких-либо условий, а Москва "делает все вопреки".

"Он имеет интерес к этому шагу. Поэтому я думаю, что раздраженность его больше, чем мы представляем", — привело медиа слова президента.

Фокус писал о еще одной теме выступления Зеленского на закрытой встрече с журналистами 9 апреля. В частности, глава государства сообщил, что на стороне ВС РФ воюет более сотни граждан Китая. По мнению Киева, это противоречит заявлениям Пекина о непричастности к российско-украинской войне.

Напоминаем, 3 апреля Зеленский объяснил, когда стоит ожидать реального прекращения огня.