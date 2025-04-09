Заплатить 30-50 мільярдів: Україна готова купити великий пакет зброї США, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українці готові придбати велику партію зброї у Сполучених Штатів Америки. Гроші витратять на засоби протиповітряної оборони, пролунало під час зустрічі глави держави з журналістами.

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Про заяву Зеленського щодо купівлі зброї в США написало медіа Ґрунт у Telegram-каналі.

Український президент пояснив, що Україні необхідно дістати засоби протиповітряної оборони для захисту цивільних та інфраструктури. Засоби ППО можуть надати США і за них українці готові заплатити "і 30 млрд, і 50 млрд дол."

"Ми хочемо купити його в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно", — заявив Зеленський.

Крім того, глава держави згадав про попередній пакет військової допомоги американського уряду. З його слів, пакет ще не вичерпався й Україні "є на що нам розраховувати".

У вечірньому зверненні президента ішлося, серед іншого, про потребу в 10 установках ППО — комплексах Patriot, які ефективно збивають російські балістичні ракети.

"Пріоритет номер один протиповітряна оборона, передусім протиракетна оборона, проти балістики. Patriot роблять це найкраще. Ми говорили неодноразова з американською стороною, з усіма в Європі, хто здатен допомогти. Ми розраховуємо на рішення", — озвучив Зеленський головну тему зустрічі у форматі групи "Рамштайн", яка відбудеться у п'ятницю 11 квітня.

Заяви Володимира Зеленського 9 квітня — основні тези

Ще одне питання, якого торкнувся Зеленський, стосувалось наступу ЗСУ в Курській та Бєлгородській областях. Президент пояснив, що ЗС РФ зібрали під Курськом 67-тисячне військо, яке мало наступати на Сумську область. Щоб такого не сталось, українці "зробили відповідні кроки", і таким чином загроза наступу зменшилась.

"Наші воїни зробили відповідні кроки, що розтягнуло і не дало сформувати рускім наступальний "кулак" у тому виді, на який вони розраховували", — пояснив глава держави.

Крім того, президент розповів про ставлення президента США Дональда Трампа до дій президента РФ Володимира Путіна, написало медіа "Суспільне". На його думку, Трамп "роздратований", оскільки росіяни порушили 30-денне перемир'я, про яке домовились у Ер-Ріяді. Він пояснив, що глава Білого дому зацікавлений у припиненні вогню, на яку Київ погодився без будь-яких умов, а Москва "робить все всупереч".

"Він має інтерес до цього кроку. Тому я думаю, що роздратованість його більше, ніж ми уявляємо", — навело медіа слова президента.

Фокус писав про ще одну тему виступу Зеленського на закритій зустрічі з журналістами 9 квітня. Зокрема, глава держави повідомив, що на боці ЗС РФ воює понад сотня громадян Китаю. На думку Києва, це суперечить заявам Пекіна про непричетність до російсько-української війни.

Нагадуємо, 3 квітня Зеленський пояснив, коли варто очікувати реального припинення вогню.