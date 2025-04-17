"Не большой поклонник": Трамп рассказал, считает ли Зеленского виновным в войне в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не считает президента Украины Владимира Зеленского ответственным за начало войны, в то же время не является его "большим поклонником".

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Такое заявление он сделал во время брифинга в Белом доме с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, пишет Sky News.

"Я не считаю Зеленского ответственным, но я не в восторге от того, что началась эта война", — уточнил глава государства.

Дональд Трамп добавил, что он недоволен главой Украины и всеми, "кто в этом участвует". Американский лидер отметил, что ни в чем не обвиняет президента Украины, однако не сказал бы, что последний делает замечательную работу.

"Я не большой его поклонник", — рассказал он.

По словам главы Соединенных Штатов, президент Российской Федерации Владимир Путин "ни в коем случае" не вторгся бы в Украину, если бы он был президентом в то время. Теперь Дональд Трамп "пытается заставить его остановиться".

Напомним, 14 апреля американский президент обвинил в полномасштабной войне в Украине Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена. Лидер США заявил, что именно они "сделали абсолютно ужасную работу". Дональд Трамп "не имеет никакого отношения" к вторжению РФ.

В тот же день во время пресс-конференции ему задали вопрос о предложении президента Украины Владимира Зеленского продать Киеву необходимое американское вооружение, в частности ракеты для систем ПВО Patriot. Глава государства избежал прямого ответа и заявил, что нельзя "начинать войну против кого-то большего в 20 раз" и ожидать, что "тебе дадут несколько ракет".