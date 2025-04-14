"Криворукий Байден": Трамп обвинил в войне в Украине Зеленского и своего предшественника

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил в полномасштабной войне в Украине Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена. В своем аккаунте в True Social 14 апреля он заявил, что президент Украины и 46-й президент США "сделали абсолютно ужасную работу", а сам он "не имеет никакого отношения" к вторжению РФ.

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Американский лидер опубликовал сообщение в собственной соцсети True Social.

"Война между Россией и Украиной — это война Байдена, а не моя", — написал Трамп.

Он отметил, что в течение четырех лет своего предыдущего президентского срока не имел "никаких проблем с тем, чтобы предотвратить это". По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин "уважал" его.

"Я не имею ничего общего с этой войной, но усердно работаю над тем, чтобы остановить смерть и разрушения", — сказал американский лидер.

Он также заявил, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы, и из-за того, что в Белый дом пришел его соперник, произошла "эта ужасная война".

"Президент Зеленский и криворукий Джо Байден сделали совершенно ужасную работу, позволив этой пародии начаться. Существовало так много способов предотвратить ее начало. Но это в прошлом. Теперь мы должны сделать так, чтобы это прекратилось, и как можно быстрее. Так грустно!" — написал Дональд Трамп.

Напомним, 14 апреля во время общения с журналистами Дональд Трамп назвал удар россиян по Сумах "ужасным" и заявил, что "ему сказали, что они сделали ошибку". На уточняющий вопрос журналиста, считает ли он, что РФ ударила по Сумах непреднамеренно, Трамп сказал, что за ответом нужно обратиться "к россиянам".

Также 14 апреля президент США в своей сети Truth Social раскритиковал программу "60 Minutes", которая выходит на канале CBS. По мнению журналистов Associated Press, такую реакцию могло спровоцировать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским и сюжеты о Гренландии.