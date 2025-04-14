"Должны потерять лицензию": Трамп хочет подать в суд на CBS News после интервью Зеленского

Президент США Дональд Трамп раскритиковал программу "60 Minutes", выходящую на американском канале CBS. Как считают журналисты, Трамп возмутился из-за сюжетов, которые посвящены Владимиру Зеленскому и ситуации с Гренландией.

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Об этом сообщает издание Associated Press.

Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил телеканал в чрезмерной заангажированности и заявил, что он должен "заплатить высокую цену" за свои действия в отношении него.

Скрин из соцсетей

"Почти каждую неделю "60 Minutes" упоминает мое имя в унизительном и клеветническом контексте, но последний эфир превзошел все предыдущие", — написал Трамп в заметке

Президент уже обратился к председателю Федеральной комиссии по коммуникациям Брендану Карру с просьбой наложить максимальные санкции против CBS за "неправомерное поведение". Телеканал пока официально не прокомментировал заявление Трампа.

В рамках сюжета было показано интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он заявил, что "на 100%" ненавидит президента РФ Владимира Путина из-за агрессии против Украины. Зеленский также пригласил Трампа лично посетить Украину, чтобы увидеть последствия вторжения.

А корреспондент Джон Вертхайм рассказал из Гренландии о том, что некоторые местные жители обсуждают желание Трампа установить там свои порядки.

В своей заметке Трамп также заявил, что шоу "60 Minutes" больше не является журналистикой, а скорее "политически мотивированными операциями под видом новостей", за что они должны нести ответственность.

Это не первый скандал с прессой у Трампа. До этого он успел подать иск на $20 миллиардов против "60 Minutes", обвиняя шоу в манипуляциях при монтаже интервью с Камалой Харрис, которое, якобы, искусственно улучшило ее образ. CBS отрицает эти обвинения, но переговоры по урегулированию продолжаются.

Параллельно Федеральная комиссия по коммуникациям начала расследование в отношении действий CBS News, а также против нескольких других американских изданий.

До этого Трамп делал громкие заявления о том, что агентство Associated Press может быть ограничено в доступе к мероприятиям в Белом доме, пока не начнет использовать предложенное название Мексиканского залива — "Американский залив". В ответ AP подало в суд на трех чиновников администрации.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выразил желание лично продемонстрировать главе Белого дома Дональду Трампу реальность российской агрессии. В интервью CBS News он также обратил внимание на позицию вице-президента Джей Ди Вэнса, заявив, что тот пытается оправдать действия президента РФ.

Также, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что независимо от формата завершения войны, преступления России останутся непрощенными. Также он отметил в своем интервью для программы 60 Minutes, что у Владимира Путина нет никаких шансов полностью захватить Украину.