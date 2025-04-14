"Повинні втратити ліцензію": Трамп хоче подати до суду на CBS News після інтерв'ю Зеленського

Президент США Дональд Трамп розкритикував програму "60 Minutes", що виходить на американському каналі CBS. Як вважають журналісти, Трамп обурився через сюжети, які присвячені Володимиру Зеленському та ситуації з Гренландією.

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Про це повідомляє видання Associated Press.

Трамп в своїй соцмережі Truth Social звинуватив телеканал у надмірній заангажованості та заявив, що він має "сплатити високу ціну" за свої дії щодо нього.

Скрин із соцмереж

"Майже щотижня "60 Minutes" згадує моє ім’я у принизливому та наклепницькому контексті, але останній ефір перевершив усі попередні", — написав Трамп у дописі.

Президент вже звернувся до голови Федеральної комісії з комунікацій Брендана Карра з проханням накласти максимальні санкції проти CBS за "неправомірну поведінку". Телеканал поки що офіційно не прокоментував заяву Трампа.

В межах сюжету було показано інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським, у якому він заявив, що "на 100%" ненавидить президента РФ Володимира Путіна через агресію проти України. Зеленський також запросив Трампа особисто відвідати Україну, щоб побачити наслідки вторгнення.

А кореспондент Джон Вертхайм розповів з Гренландії про те, що деякі місцеві мешканці обговорюють бажання Трампа встановити там свої порядки.

У своєму дописі Трамп також заявив, що шоу "60 Minutes" більше не є журналістикою, а радше "політично вмотивованими операціями під виглядом новин", за що вони повинні нести відповідальність.

Це не перший скандал з пресою у Трампа. До цього він встиг подати позов на $20 мільярдів проти "60 Minutes", звинувачуючи шоу в маніпуляціях під час монтажу інтерв’ю з Камалою Гарріс, яке ніби-то штучно покращило її образ. CBS заперечив ці звинувачення, але переговори щодо врегулювання тривають.

Паралельно Федеральна комісія з комунікацій почала розслідування щодо дій CBS News, а також проти кількох інших американських видань.

До цього Трамп робив гучні заяви про те, що агентство Associated Press може бути обмежене в доступі до заходів у Білому домі, поки не почне використовувати запропоновану назву Мексиканської затоки — "Американська затока". У відповідь AP подало до суду на трьох урядовців адміністрації.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський висловив бажання особисто продемонструвати главі Білого дому Дональду Трампу реальність російської агресії. В інтерв’ю CBS News він також звернув увагу на позицію віцепрезидента Джей Ді Венса, заявивши, що той намагається виправдати дії президента РФ.

Також, президент України Володимир Зеленський заявив, що незалежно від формату завершення війни, злочини Росії залишаться непрощенними. Також він наголосив у своєму інтерв’ю для програми 60 Minutes, що у Володимира Путіна немає жодних шансів повністю загарбати Україну.