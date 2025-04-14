Не буде театру та акторів: Зеленський запросив Трампа в Україну (відео)

Президент України Володимир Зеленський хотів би показати реальну війну Російської Федерації президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Крім того, він зауважив у розмові з CBS News, що віцепрезидент Джей Ді Венс шукає виправдання російському президенту.

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Слова Зеленського про запрошення Трампа в Україну пролунали під час інтерв'ю, фрагмент якого з'явився на YouTube-каналі телеканалу CBS News.

Війна РФ — Зеленський про Трампа і Ді Венса див. з 5:32

Журналісти нагадали про візит українського президента у Білий дім, коли очільники США сказали про те, що від війни РФ "страждають обидві сторони: український народ і російські війська". У відповідь Зеленський наголосив, що слід розрізняти нападника і жертву й не можна "змінювати реальність". Посадовець зауважив, що під час скандальної розмови "віцепрезидент якось виправдовував дії Путіна", тоді як він "спробував пояснити, що не можна шукати щось посередині". Після цього президент погодився на ідею CBS News про запрошення Трампа в Україну.

"Ми хочемо, щоб ви прийшли й подивилися. Ви думаєте, що розумієте, що тут відбувається. Ми поважаємо вашу позицію. Але перед будь-якими рішеннями та форматами переговорів, приходьте, щоб побачити людей: цивільних, воїнів, лікарні, церкви, дітей — знищених або мертвих. Приходьте, подивіться, а тоді рухаймося за планом, як закінчити війну", — навели журналісти умовне звернення Зеленського до президента США.

Український президент запевнив, що главі Білого дому будуть показувати реальність війни й він зможе побувати у будь-якому місці. На думку Зеленського, тоді Трамп зрозуміє, що відбувається насправді.

"Ти зрозумієш, з ким маєш справу. Ви зрозумієте, що зробив Путін. Ми нічого готувати не будемо, це не буде театр з підготовкою акторів на вулицях тощо. Ми цього не робимо, нам це не потрібно. Ви можете піти саме туди, куди хочете, у будь-яке місто, яке зазнало атак. Просто прийдіть та зрозумійте", — заявив Зеленський.

Зазначимо, у лютому 2025 року Зеленський прибув до США та зустрівся з Трампом з нагоди укладання угоди про мінерали. Перед початком перемовин відбулась зустріч з пресою в Овальному кабінеті. Український президент спробував показати главі Білого дому фото виснажених та закатованих військових, які вертаються з полону у РФ. Трамп не роздивлявся фото, а за кілька хвилин, разом з Ді Венсом, розкритикував позицію України. Зі слів американських політиків, українці замало дякували США та неправильно поводяться під час війни РФ.

Нагадуємо, у березні Україна отримала нову версію угоди США про мінерали, яку нардеп Ярослав Железняк оцінив словом "жах", а західні медіа порівняли з діями колонізаторів в Африці. Тим часом 13 квітня РФ обстріляла Суми: у США відреагували на російський злочин.