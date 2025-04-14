Не будет театра и актеров: Зеленский пригласил Трампа в Украину (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы показать реальную войну Российской Федерации президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Кроме того, он отметил в разговоре с CBS News, что вице-президент Джей Ди Вэнс ищет оправдания российскому президенту.

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Слова Зеленского о приглашении Трампа в Украину прозвучали во время интервью, фрагмент которого появился на YouTube-канале телеканала CBS News.

Война РФ — Зеленский о Трампе и Ди Венсе см. с 5:32

Журналисты напомнили о визите украинского президента в Белый дом, когда руководители США сказали о том, что от войны РФ "страдают обе стороны: украинский народ и российские войска". В ответ Зеленский отметил, что следует различать нападающего и жертву и нельзя "менять реальность". Чиновник отметил, что во время скандального разговора "вице-президент будто оправдывал действия Путина", тогда как он "попытался объяснить, что нельзя искать что-то посередине". После этого президент согласился на идею CBS News о приглашении Трампа в Украину.

"Мы хотим, чтобы вы пришли и посмотрели. Вы думаете, что понимаете, что здесь происходит. Мы уважаем вашу позицию. Но перед любыми решениями и форматами переговоров, приходите, чтобы увидеть людей: гражданских, воинов, больницы, церкви, детей — уничтоженных или мертвых. Приходите, посмотрите, а тогда давайте двигаться по плану, как закончить войну", — привели журналисты условное обращение Зеленского к президенту США.

Украинский президент заверил, что главе Белого дома будут показывать реальность войны и он сможет побывать в любом месте. По мнению Зеленского, тогда Трамп поймет, что происходит на самом деле.

"Ты поймешь, с кем имеешь дело. Вы поймете, что сделал Путин. Мы ничего готовить не будем, это не будет театр с подготовкой актеров на улицах и так далее. Мы этого не делаем, нам это не нужно. Вы можете пойти именно туда, куда хотите, в любой город, который подвергся атакам. Просто придите и поймите", — заявил Зеленский.

Отметим, в феврале 2025 года Зеленский прибыл в США и встретился с Трампом по случаю заключения соглашения о минералах. Перед началом переговоров состоялась встреча с прессой в Овальном кабинете. Украинский президент попытался показать главе Белого дома фотографии истощенных и замученных военных, которые возвращаются из плена в РФ. Трамп не рассматривал фото, а через несколько минут, вместе с Ди Вэнсом, раскритиковал позицию Украины. По словам американских политиков, украинцы мало благодарили США и неправильно ведут себя во время войны РФ.

Напоминаем, в марте Украина получила новую версию соглашения США о минералах, которую нардеп Ярослав Железняк оценил словом "ужас", а западные медиа сравнили с действиями колонизаторов в Африке. Тем временем 13 апреля РФ обстреляла Сумы: в США отреагировали на российское преступление.