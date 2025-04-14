"Боже милий": чиновник США, який оскандалився заявами про ядерну зброю України, відреагував на атаку по Сумах

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з особливих доручень Річард Гренелл був шокований наслідками російської атаки по Сумах у неділю, 13 квітня. Раніше він заявляв, що українська ядерна зброя, яку Київ віддав після підписання Будапештського меморандуму, нібито "належала Росії".

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Свою реакцію на російську атаку по Сумах 13 квітня він оприлюднив на своїй сторінці у мережі X у день, коли трапився обстріл.

Скріншот | допис Гренелла

Чиновник Білого дому емоційно відреагував на російський терор, зазначивши, що ЗС РФ здійснили його у "священний день".

"Атака у священний день Вербної неділі?! Боже милий", — написав він, прикріпивши до допису пост в одному з американських ЗМІ, де йшлося про постраждалих та загиблих внаслідок атаки Росії по Сумах.

Однак у дописі Гренелл не згадав про те, що саме ЗС РФ вдарили по Сумах ракетами.

Користувачі соцмережі відреагували на пост чиновника. Один із дописувачів дорікнув Гренеллу, зазначивши, що у війни "немає вихідних", а також зауваживши, що у Росії більше половини населення є православними християнами.

"Війна не бере вихідних, а останній раз, коли я дивився, приблизно 75% росіян є православними християнами, то що ви на те скажете?", — написав він.

Скріншот | коментар користувача

Ще один коментатор написав, що впевнений у тому, що Трамп "дуже засмучений" через атаку Росії по Сумах, однак "продовжить підтримувати Путіна".

"Я впевнений, що Трамп засмучений. Дуже-дуже засмучений. Ніхто не повірить, як засмутився. Але він продовжить підтримувати Путіна", — зазначив він.

Скріншот | коментар користувача

Річард Гренелл і коментарі щодо України

Раніше Річард Гренелл потрапив у гучний скандал через те, що заявив про приналежність ядерної зброї України Росії. Він зазначав, що знайшов "незручний момент" у Будапештському меморандумі, підписаному понад 30 років тому, про те, що нібито це озброєння було "залишками РФ". За його словами, Україна просто повернула те, що їй не належало.

Водночас чиновник говорив про те, що США не мають у контексті сказаного вище "жодних зобов'язань" перед Україною за Будапештським меморандумом.

Також Фокус з'ясовував думку політолога Петра Олещука, який пояснював, чому Гренелл зробив такі заяви і що це може означати для України. Про це стало відомо 28 березня.

Нагадаємо, на російський удар по Сумах 13 квітня також відреагувала низка світових діячів, які закликали "застосувати силу" для протидії агресії Кремля.