Сірий кардинал Греннел: хто тепер у Трампа займатиметься Україною і чому це не добре

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Подивіться який цікавий пост видав Р. Гренелл — спеціальний посол Трампа, кадровий дипломат, експосол США у Німеччині.

Він пише, що, мовляв, "неприємна правда" про "Будапештський меморандум" у тому, що Україна передавала "російську" зброю, яка їй і так не належала.

З цього, очевидно, має слідувати висновок, що США не має зобов'язань перед Україною, а тому сміливо може здавати її (цілком або частинами) рашні.

У такому випадку ми маємо справу не з випадковим "другом Трампа" Віткоффим, а з професійним дипломатом, який пише подібну єресь та настільки примітивні маніпуляції.

Чому, наприклад, ядерна зброя була "російською", якщо її створював СРСР, до складу якого входила й Україна? Чи може цього не знати професійний дипломат?

Все він знає. Просто клеїть дурня.

Власне, а навіщо було щось підписувати з Україною, щось їй обіцяти, якщо зброя була російською? Бо Україна могла її залишити собі, і треба було їй навішати локшини, аби вона все ж її віддала?

Але тут цікаво інше. Щось подібне міг написати якийсь російський політик. Вони теж люблять переписувати договори постфактум, а також вигадувати факти, яких не було. Наприклад, що їм хтось "обіцяв" не розширювати НАТО.

Пост Гренелла нагадує відповідь російського МЗС 2014 року щодо "Будапештського меморандуму". Що, мовляв, вони брали зобов'язання не порушувати територіальну цілісність України перед "іншою Україною", яка чомусь "зникла" після втечі Януковича.

Та сама імперська пиха стосовно "малих націй", те саме переконання, що будь-які документи, підписані з "малими націями" не мають ваги та можуть бути просто ігноровані.

Сподіваюсь, з цих імперців теж колись зіб'ють пиху.

Трамп на фонi Гренелла Фото: Richard Grenell / Instagram

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А чому, власне, він вирішив це зараз написати? Для чого?

Не виключено, що у зовнішньополітичному блоці США найближчим часом будуть перестановки.

Після відкритого конфлікту з Маском хитається крісло під Рубіо. Та ще і преса пише, що зараз реально за зовнішню політику більше відповідає Віткофф, а не Рубіо.

Перед виборами саме Гренелла називали кандидатом на пост держсекретаря. Потім про це "забули", але можуть "пригадати". Тому сам Гренелл робить єдино правильний крок — пише те, що має сподобатися Трампу, адже це єдиний спосіб знайти місце у команді останнього.

Очевидно, Гренелл, спираючись на власні джерела, вважає, що тема "скасування" т.зв. "Будапештського меморандуму" буде найближчим часом важливою для Трампа, і одразу пропонує свої послуги.

Смішно те, що зараз американці думають, як "скасувати" документ, який, як вони переконували останні 10 років, і так був "пустим", "недієздатним" і взагалі "непридатним для виконання".

А тепер головне. Навіщо американцям стало потрібно скасовувати документ, який вони, очевидно, ніколи не збиралися виконувати?

Якщо уважно почитати його, то там США беруть на себе зобовʼязання (разом з іншими підписантами) не порушувати територіальну цілісність і суверенітет України.

Коли його порушив інший підписант, рашка, то Штати стверджували, що вони зобовʼязувалися самі не порушувати суверенітет України, але не обіцяли захищати від інших. Логіка єзуїтська, але вже як було.

Тепер, очевидно, вони планують самі порушити український суверенітет, і у цьому свої послуги Трампу пропонує Гренелл.

Хоча Гренелл "забув" одну річ. Незалежно від того, чи була в України ядерна зброя, США все ж брали на себе прямі зобовʼязання не порушувати український суверенітет. "Забути" це не вийде.

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