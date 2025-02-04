Білоруська мафія – замість української. Як відреагував Голлівуд на нинішню війну

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Ще цікавий, як на мене, момент, пов'язаний зі ставленням американських еліт до російсько-української війни.

Показово, що ця війна ВЗАГАЛІ не відображена в американському кінематографі. Ситуація ще більш дивна, бо, на перший погляд, вона б мала там бути відображена, бо тема України, війни, допомоги Україні дуже широко обговорювалася в американському суспільстві.

Перед виборами у США лише лінивий не казав про допомогу Україні, а у плані фільмів — порожнеча. Такий собі дуже дивний газлайтинг.

До речі, у війні брав участь не один американець. Не один американський доброволець героїчно загинув, захищаючи свободу України. Але і про них теж мовчить Голлівуд.

Показово, що про росіян вони не мовчать. Наприклад, як у черговій "казочці" з романтизацією росіян — "Анорі", за яку російський актор номінований на "Оскара". Казочки про росіян вони знімати можуть, а от про війну — тотальна стіна замовчування. Виглядає дуже дивним.

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Нещодавно подивився новий бойовичок на "Нетфліксі". Зацікавив мене фільм тим, що там фігурував "новичок", яким терористи планували отруїти пасажирів літака.

Я думав, що, може, американці нарешті якось вирішили підсвітити у кіно тему російського державного тероризму? Нічого подібного. У фільмі якісь злочинці хотіли "підставити" росіян, використовуючи "новичок". А так — мір, дружба, PEREZAGRUZKA.

Чому найважливіша тема американського суспільно-політичного дискурсу ігнорується у кіно? Відповідь може бути лише одна. Сила мистецтва дозволяє олюднити будь-яку проблему, а олюднення тут якраз нікому не потрібне.

Треба буде скоро дружити з росіянами, а будь-яка навіть мінімально правдива стрічка не зможе обійтися без російських злочинів. Це нікому не потрібно.

Єдине, що змінилося, з американського кіно зникла "українська мафія", і її замінила (ви тільки не смійтеся) — "білоруська мафія".

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