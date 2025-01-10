Поділити мандати, потоки і владу. Кому потрібні вибори в Україні

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Тим часом, поки світ летить шкереберть, у нас знайшлися "розумники", які оголошують про "політичну карʼєру" і завішують усе бордами з власним обличчям.

Зрозуміло, що інформаційний потік останніх тижнів встиг уже багатьох вітчизняних політиків "контузити" перспективою виборів, які начебто "наближаються".

Адже Трамп "скоро все порішає", а там буде нова "заморозка" і вони — омріяні вибори, на яких можна буде поділити мандати, потоки й владу.

Окрема тема — "зголоднілі політтехнологи", які встигли добряче скучити з 2020 року за електоральним процесом, а тому з усіх сил прагнуть довести неминучість виборів.

Але що стосовно цього може думати суспільство.

7 січня оприлюднено пресреліз КМІС.

Головний висновок — станом на грудень 2024 року 52% українців довіряли президенту В. Зеленському, не довіряли — 39%.

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Вибори в Україні: Київ готується до електронного голосування, — Politico

"Довіра" — це не рейтинг. Рейтингів не існує поза електоральним процесом і загальної пропозиції на політичному ринку. Довіра — це, найімовірніше, про потребу у стабільності та легітимності державної влади за умов війни, яка і не думає завершуватися.

Я думаю, що ці результати треба тримати у голові усім, хто поспішає "розпочати вибори", бо для них це може завершитися не стільки "зростанням популярності", скільки маргіналізацією.

Ще один момент. Вимога виборів — це одна зі складових ультиматуму бункерного діда, який він висловлював неодноразово. Він явно хоче більш зговірливого візаві на переговорах, яких, очевидно, дуже чекають росіяни.

Тому зараз ідея електоральної кампанії, якою б привабливою вона не видавалася, може швидше поховати політичне майбутнє. Як би "голодні політтехнологи" не доводили своїм потенційним клієнтам зворотнє.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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