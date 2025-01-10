Поделить мандаты, потоки и власть. Кому нужны выборы в Украине

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Тем временем, пока мир летит кувырком, у нас нашлись "умники", которые объявляют о "политической карьере" и завешивают все бордами с собственным лицом.

Понятно, что информационный поток последних недель успел уже многих отечественных политиков "контузить" перспективой якобы "приближающихся" выборов.

Ведь Трамп "скоро все порешает", а там будет новая "заморозка" и они — желанные выборы, на которых можно будет поделить мандаты, потоки и власть.

Отдельная тема — "изголодавшиеся политтехнологи", которые успели изрядно соскучиться с 2020 года по электоральному процессу, а потому изо всех сил стремятся доказать неизбежность выборов.

Но что по этому поводу может думать общество.

7 января обнародован пресс-релиз КМИС.

Главный вывод — по состоянию на декабрь 2024 года 52% украинцев доверяли президенту В. Зеленскому, не доверяли — 39%.

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Выборы в Украине: Киев готовится к электронному голосованию, — Politico

"Доверие" — это не рейтинг. Рейтингов не существует вне электорального процесса и общего предложения на политическом рынке. Доверие — это, скорее, о потребности в стабильности и легитимности государственной власти в условиях войны, которая и не думает завершаться.

Я думаю, что эти результаты надо держать в голове всем, кто спешит "начать выборы", потому что для них это может завершиться не столько "ростом популярности", сколько маргинализацией.

Еще один момент. Требование выборов — это одна из составляющих ультиматума бункерного деда, который он высказывал неоднократно. Он явно хочет более сговорчивого визави на переговорах, которых, очевидно, очень ждут россияне.

Поэтому сейчас идея электоральной кампании, какой бы привлекательной она ни казалась, может скорее похоронить политическое будущее. Как бы "голодные политтехнологи" ни доказывали своим потенциальным клиентам обратное.

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