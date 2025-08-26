Related video

Лучшее поздравление для Украины сделали ССО и СБУ, поразив газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге Ленинградской области. "Санкции" на россиян продолжают накладываться без помощи "западных партнеров", которые все еще хотят убедить бункерного деда "вести себя хорошо" путем разложения перед ним красных дорожек и торжественных приемов.

Однако в реальности все работает не так. В реальности единственный аргумент, который действует на россиян — удар по их возможностям реализовывать собственную имперскую политику. А эти возможности — это нефтяные и газовые деньги. Меньше этих денег — больше адекватного видения окружающего мира. Больше денег — больше экспансионистских идей и мечтаний.

Прочитал некоторые тезисы последнего интервью Джей Ди Вэнса. Там тот рассказывает о "большой дипломатической победе США". Мол, россияне пообещали пойти на уступки. Пообещали "не захватывать всю Украину и не устанавливать в Киеве марионеточный режим". Ну что сказать — щедрый подарок. От души, как говорится.

Но здесь даже им можно поверить. Легко обещать то, чего ты не можешь, и торговать тем, чего у тебя нет. "Обещание не устанавливать марионеточный режим" — это о неспособности это сделать. По крайней мере, в данный момент. Поэтому россияне щедро этим делятся.

Но ясно, что сами США имеют к этому отношение, но не такое уж и прямое, ведь по сообщениям американских СМИ, новая администрация в Вашингтоне наложила запрет на применение даже остатков американских ракет Украиной по территории РФ. Чтобы "не мешать дипломатии". Потому что бункерный дед может обидеться и не приехать принимать аплодисменты на территории США.

Поэтому Украина сама разрабатывает (с помощью, в том числе и финансовой, реальных и надежных партнеров с севера Европы) и использует собственные средства поражения российских объектов.

А теперь представьте, насколько бы быстрее завершилась война, если бы Украина смогла бы поразить большинство НПЗ еще в 2022 году, имея для этого соответствующие ресурсы и средства? Как быстро бы тогда россияне бросились "сворачивать авантюру"? Сколько бы жизней было спасено? Но нет, планы были другие — тягучая война на истощение с целью запуска "транзита власти" в РФ, чтобы потом восстанавливать с новой властью отношения. Эта история завершилась со сменой власти в Вашингтоне, когда новая администрация решила не ждать транзита, а перезагружать отношения уже сейчас.

Что ж, рассчитывать можно только на себя. И хорошо, что несмотря ни на что у нас есть достойные люди, способные делать хорошие подарки к государственным праздникам.

