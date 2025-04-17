День Овечкина в США: почему не получится "переждать" Трампа и как дальше работать с Вашингтоном

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Часто встречаю мнение, что надо "переждать" Трампа. Мол, это "не надолго". Абстрагируясь от того, что реальных инструментов его отстранения от должности в течение 4 лет нет, а гипотетическое поражение Республиканской партии на выборах через 1,5 года просто будет означать политическое противостояние между ветвями власти, а не изменение политики.

Проблема не в Трампе. И вот яркий пример.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 11 апреля 2025 года "Днем Овечкина".

"Сегодня мы собрались на Capital One Arena как вашингтонцы, как хоккейные болельщики и как поклонники Great 8, чтобы отпраздновать это удивительное достижение Овечкина и поблагодарить его за то, что он был с "Вашингтон Кэпиталс" всю свою карьеру в НХЛ и стал невероятно важным. 11 апреля 2025 года объявляю "Днем Овечкина" в Вашингтоне, округ Колумбия, и рекомендую всем горожанам отметить это событие".

Сама Мюриэл Баузер — демократка. Овечкин — рашист, сторонник бункерного психопата и его политики, что он неоднократно подчеркивал.

Прошла неделя после теракта в Кривом Роге. Пару дней до теракта в Сумах. А в Вашингтоне — день рашистской сволочи. Нет, реально почитайте о нем. Он в "команде Путина", постоянно рассказывает, как любит свою террористическую власть. Но в Вашингтоне — "его день". Потому что тот хорошо забрасывает шайбы и этим очень радует местный плебс.

Повторяю, речь не о MAGA, а о политике-демократе. Итак, в США огромные проблемы с моралью. И Трамп — это следствие этих проблем, а не причина.

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