День Овечкина в США: почему не получится "переждать" Трампа и как дальше работать с Вашингтоном
Наивны те, кто надеется пересидеть Трампа, надеясь, что после его ухода Америка станет такой, как раньше, уверяет политолог Петр Олещук. По его убеждению, проблема не в Трампе, а именно в Америке, и глубину ее моральных проблем показывает истерия вокруг хоккеиста Александра Овечкина.
Часто встречаю мнение, что надо "переждать" Трампа. Мол, это "не надолго". Абстрагируясь от того, что реальных инструментов его отстранения от должности в течение 4 лет нет, а гипотетическое поражение Республиканской партии на выборах через 1,5 года просто будет означать политическое противостояние между ветвями власти, а не изменение политики.
Проблема не в Трампе. И вот яркий пример.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 11 апреля 2025 года "Днем Овечкина".
"Сегодня мы собрались на Capital One Arena как вашингтонцы, как хоккейные болельщики и как поклонники Great 8, чтобы отпраздновать это удивительное достижение Овечкина и поблагодарить его за то, что он был с "Вашингтон Кэпиталс" всю свою карьеру в НХЛ и стал невероятно важным. 11 апреля 2025 года объявляю "Днем Овечкина" в Вашингтоне, округ Колумбия, и рекомендую всем горожанам отметить это событие".
Сама Мюриэл Баузер — демократка. Овечкин — рашист, сторонник бункерного психопата и его политики, что он неоднократно подчеркивал.
Прошла неделя после теракта в Кривом Роге. Пару дней до теракта в Сумах. А в Вашингтоне — день рашистской сволочи. Нет, реально почитайте о нем. Он в "команде Путина", постоянно рассказывает, как любит свою террористическую власть. Но в Вашингтоне — "его день". Потому что тот хорошо забрасывает шайбы и этим очень радует местный плебс.
Повторяю, речь не о MAGA, а о политике-демократе. Итак, в США огромные проблемы с моралью. И Трамп — это следствие этих проблем, а не причина.
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